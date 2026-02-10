سپریم کورٹ کی ہدایات پر صارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ سے 1 ارب کی عمارت واگزار

عمارت کو قبضے میں لینے کے بعد سیل کر کے متروکہ وقف املاک بورڈ کے سپرد کر دیا گیا

ویب ڈیسک February 10, 2026
کراچی:

سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ایف آئی اے اور متروکہ وقف املاک بورڈ نے اسلام آباد کے آرام باغ میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے وفاقی حکومت کی ملکیت 1 ارب روپے مالیت کی عمارت صارم برنی ویلفئیر ٹرسٹ سے واپس حاصل کر لی۔

ذرائع کے مطابق ای ٹی پی بی کے زیر انتظام مذکورہ عمارت کافی عرصے سے ٹرسٹ کے غیر قانونی تسلط میں تھی، جس کا استعمال مبینہ طور پر غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے کیا جا رہا تھا۔

عمارت میں صارم برنی کی طرف سے کم عمر بچوں کی مبینہ اسمگلنگ کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں، جس کے باعث وہ اس وقت جیل میں موجود ہیں۔

عمارت کو قبضے میں لینے کے بعد سیل کر دیا گیا اور بعد ازاں متروکہ وقف املاک بورڈ کے سپرد کر دیا گیا۔

حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کے بعد عمارت کا قانونی اور شفاف استعمال یقینی بنایا جائے گا، جبکہ غیر قانونی قبضے پر مزید سخت اقدامات جاری رہیں گے۔
