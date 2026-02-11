صحرائے چولستان میں 21ویں انٹرنیشنل ڈیزرٹ جیپ ریلی آج سے شروع

چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کے موقع پر ثقافتی پروگرامز بھی منعقد کیے جائیں گے

ویب ڈیسک February 11, 2026
احمد پور شرقیہ:

صحرائے چولستان ایک بار پھر رفتار اور جوش کا مرکز بننے جا رہا ہے، جہاں 21ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا باقاعدہ آغاز آج سے ہوگا۔ یہ سنسنی خیز مقابلے 15 فروری تک جاری رہیں گے۔

انتظامیہ کے مطابق ایونٹ میں ملکی اور غیر ملکی ریسرز اپنی مہارت کے جوہر دکھائیں گے۔ ریس ٹریک کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا ہے جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔

چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کے موقع پر ثقافتی پروگرامز بھی منعقد کیے جائیں گے تاکہ سیاحوں کو صحرا کی روایتی رنگا رنگی سے روشناس کرایا جا سکے۔

ترجمان پولیس کے مطابق ایونٹ کے لیے جامع سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے اور فول پروف انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔

دو ہزار پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دیں گے جبکہ ملکی و غیر ملکی سیاحوں اور ریسرز کی حفاظت ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔

ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ڈی ایس پی ٹریفک کی نگرانی میں 400 اہلکار تعینات ہوں گے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موبائل فیلڈ اسپتال اور 4×4 ایمبولینسز بھی موقع پر موجود ہوں گی۔

صحرا چولستان میں ہونے والی یہ ریلی نہ صرف اسپورٹس ایونٹ ہے بلکہ سیاحت اور ثقافت کے فروغ کا بھی بڑا ذریعہ سمجھی جا رہی ہے۔
