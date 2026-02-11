خادم الحرمین کی ہدایت پر کل ملک گیر نمازِ استسقاء ادا کی جائے گی

ریاض:
سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بارانِ رحمت کے حصول کیلئے کل 12 فروری کو مملکت بھر میں نمازِ استسقاء ادا کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔
شاہی فرمان میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دستِ دعا بلند کریں تاکہ ربِ کریم اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔
اعلامیے کے مطابق مسجد الحرام اور مسجد نبویؐ سمیت سعودی عرب کی بارہ ہزار سے زائد مساجد میں نمازِ استسقاء ادا کی جائے گی۔
اس موقع پر ائمہ کرام خصوصی دعائیں کریں گے اور امتِ مسلمہ کی اجتماعی مغفرت، رحمت اور خیر و برکت کیلئے بھی دعا کی جائے گی۔
شاہ سلمان نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کثرتِ استغفار کریں، توبہ و رجوع الی اللہ اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بنیں، کیونکہ وہی ذات ہے جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین کو زندگی عطا کرتی ہے۔
مملکت بھر میں اس روح پرور اجتماع کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ لاکھوں فرزندانِ توحید سجدہ ربِ کریم سے گڑگڑا کر باران رحمت کی التجا کریں گے۔