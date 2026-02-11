کینیڈا، برٹش کولمبیا کے ایک اسکول اور گھر پر فائرنگ، 10 افراد ہلاک، 25 سے زائد زخمی

برٹش کولمبیا کے دور دراز قصبے میں ہونے والی فائرنگ کی واردات نے نسل پر مبنی خوف پھیلا دیا ہے، جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے جن میں ایک مشتبہ حملہ آور بھی شامل ہے، پولیس نے تصدیق کی ہے۔
پولیس کے مطابق یہ خونریز واقعہ ایک اسکو اور گھر میں پیش آیا، فائرنگ کے واقعے میں چھ افراد اسکول کے اندر مردہ پائے گئے جبکہ ایک ہسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گیا اور دو مزید افراد رہائش گاہ سے برآمد ہوئے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ فائرنگ کرنے والا شخص بھی اسکول کے اندر خود ساختہ زخموں کی وجہ سے مردہ پایا گیا ہے۔
واقعے میں 25 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جن میں سے دو کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے اور انہیں ایئر ایمبولینس سے اسپتال منتقل کیا گیا۔
پولیس نے مقامی کمیونٹی کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اب ان کے خیال میں مزید کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔
حکام نے حملے کے محرکات ابھی تک شناخت نہیں کیے ہیں، اور تحقیقات جاری ہیں۔
حکام کے مطابق یہ واقعہ ایک چھوٹے قصبے کے لیے تباہ کن ہے جہاں آبادی محض چند ہزار افراد پر مشتمل ہے، میڈیا کے مطابق مقامی رہائشی اور حکام غم و صدمے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔