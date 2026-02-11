اریکا حق کا سوشل میڈیا پر انفلوئنسر بننے کی خواہشمند لڑکیوں کو اہم مشورہ

شہرت حاصل کرنے کی دوڑ میں بعض لڑکیاں حد سے آگے چلی جاتی ہیں، نوجوان انفلوئنسر

ویب ڈیسک February 11, 2026
پاکستان کی معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر اریکا حق نے سوشل میڈیا پر انفلوئنسر بننے کی خواہشمند لڑکیوں کو درپیش خطرات سے خبردار کردیا۔

اریکا حق نے نوجوان لڑکیوں کو مشورہ دیا کہ وہ سوشل میڈیا پر قدم رکھتے وقت محتاط رہیں، اپنی پرائیویسی کا خیال رکھیں اور شہرت کے حصول کے لیے ایسے راستے اختیار نہ کریں جو بعد میں ان کے لیے مسائل کھڑے کر دیں۔

ایک انٹرویو میں اریکا حق کا کہنا تھا کہ شہرت حاصل کرنے کی دوڑ میں بعض لڑکیاں حد سے آگے چلی جاتی ہیں اور توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی نجی یا متنازع ویڈیوز دانستہ طور پر سامنے لے آتی ہیں۔

اریکا حق نے بتایا کہ ماضی میں جوڑی یا کپل ویڈیوز بنانے کا رجحان عام تھا، جس کے ذریعے کئی لوگ مشہور ہوئے، تاہم جب یہ ٹرینڈ ختم ہوا تو کچھ افراد نے دوبارہ شہرت حاصل کرنے کے لیے متنازع راستے اختیار کرنا شروع کر دیے۔ ان کے مطابق یہ رویہ ہر کسی میں نہیں پایا جاتا لیکن ایسے واقعات سامنے آتے رہے ہیں۔

اریکا حق کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی حدود کا خیال رکھا اور شہرت کے لیے کبھی اپنی نجی زندگی کو استعمال نہیں کیا۔ ان کے مطابق سوشل میڈیا پر کامیابی کے لیے کردار اور وقار کو برقرار رکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ وقتی شہرت بعد میں مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔

انہوں نے سوشل میڈیا کے منفی پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آن لائن تنقید، ٹرولنگ اور نامناسب تبصرے ذہنی دباؤ کا باعث بنتے ہیں۔ اریکا نے اعتراف کیا کہ وہ بھی ایک وقت میں ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار رہیں، تاہم خاندان اور قریبی دوستوں کی مدد سے اس مشکل مرحلے سے باہر نکل آئیں۔
