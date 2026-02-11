گزشتہ سال کِس خلیجی ملک نے سب سے زیادہ پاکستانیوں کو  ڈی پورٹ کیا؟

وزارت سمندر پار پاکستانی نے 2025ء میں خلیجی ممالک سے ڈی پورٹ کیے گئے شہریوں کی تفصیلات ایوان میں پیش کر دیں

ویب ڈیسک February 11, 2026
اسلام آباد:

گزشتہ برس  کن خلیجی ممالک نے کتنے پاکستانیوں  کو ڈی پورٹ کیا، اس حوالے سے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزارت سمندر پار پاکستانی نے تفصیلات ایوان میں پیش کر دیں ، جس  میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایک سال کے دوران ساڑھے 38ہزار پاکستانیوں کو  خلیجی ممالک سے ڈی پورٹ  کیا گیا ہے۔

تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال سعودی عرب سے سب سے زیادہ 27ہزار 692پاکستانی ڈی پورٹ ہوئے  جب کہ یو اے ای (متحدہ عرب امارات) سے 6ہزار 794،عمان سے 2ہزار 537پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کیا گیا ۔

اسی طرح بحرین سے 786،قطر سے 644اور کویت سے 163پاکستانی ڈی پورٹ ہوئے ۔

علاوہ ازیں مختلف مقدمات میں مفرور 6ہزار 939پاکستانی خلیجی ممالک سے ڈی پورٹ ہوئے  جب کہ  غیر قانونی داخلے  زائد قیام پر 4ہزار 872پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کیا گیا۔

خلیجی ممالک کی جیلوں میں قید ڈھائی ہزار پاکستانی ڈی پورٹ کیے گئے۔ ایک ہزار639پاکستانی بلیک لسٹ،ایک ہزار 125منشیات کے باعث ڈی پورٹ ہوئے  جب کہ ویزا خلاف ورزیوں پر 936،چوری پر 190 اور بھیک مانگنے پر 780پاکستانی ڈی پورٹ ہوئے۔

رپورٹ کے مطابق امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی پر 332،انٹرول پول کے ذریعے 15پاکستانی ڈی پورٹ ہوئے جب کہ 14ہزار سے زائد پاکستانی دیگر وجوہات پر خلیجی ممالک سے ڈی پورٹ کیا گیا ۔۔
