میاں بیوی بن کر گھروں میں ڈکیتی کرنیوالے ’’ برقعہ پوش بھائی‘‘گرفتار، ویڈیو سامنے آگئی

ملزمان اب تک 47 سے زائد چوری، ڈکیتی اور ہاؤس رابری کی وارداتیں کر چکے ہیں ، پولیس

ویب ڈیسک February 11, 2026
facebook whatsup
لاہور:

میاں بیوی بن کر گھروں میں ڈکیتیاں کرنے والا بھائیوں پر مشتمل برقعہ پوش گروہ گرفتار کرلیا گیا۔

پولیس کے مطابق ایس ایچ او فیصل ٹاؤن افضال رؤف نے ٹیم کے ہمراہ 3 رکنی گروہ کو گرفتار کیا۔ بھائیوں پر مشتمل اس برقعہ پوش گروہ کی گرفتاری جدید ٹیکنالوجی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے عمل میں لائی گئی۔ اس حوالے سے ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی نے ایس ایچ او فیصل ٹاؤن کو اسپیشل ٹاسک دیا تھا۔

ملزمان نے چند روز قبل فیصل ٹاؤن میں واقع گھر میں اہل خانہ کو یرغمال بناکر واردات کی تھی ، اس حوالے سے ملنے والی سی سی ٹی وی فوٹیجز میں ملزمان کو گھر داخل ہوتے اور فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے ۔

مزید پڑھیں

Express News

کوئٹہ، ساڑھے گیارہ کروڑ کی ڈکیتی، قائم مقام ڈی ایس پی سمیت 7 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی میں جیولری شاپ میں ڈکیتی کی واردات کا ڈراپ سین

پولیس کے مطابق ملزمان آپس میں بھائی ہیں اور برقعہ پہن کر خود کو میاں بیوی ظاہر کرتے تھے۔ ملزمان اب تک 47 سے زائد چوری، ڈکیتی  اور ہاؤس رابری کی وارداتیں کر چکے ہیں ۔

ملزمان عدیل، احمد  اور عتیق سے 2 پستول اور موبائل فون برآمد کرلیے گئے ہیں۔ تینوں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے انہیں انویسٹی گیشن کے حوالے کردیا گیا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

 Feb 11, 2026 04:51 PM |
فلم دنگل کیلئے وزن بڑھانے کے باعث خوفناک بیماری کا سامنا کیا، فاطمہ ثنا کا انکشاف

فلم دنگل کیلئے وزن بڑھانے کے باعث خوفناک بیماری کا سامنا کیا، فاطمہ ثنا کا انکشاف

 Feb 11, 2026 02:18 PM |
اریکا حق کا سوشل میڈیا پر انفلوئنسر بننے کی خواہشمند لڑکیوں کو اہم مشورہ

اریکا حق کا سوشل میڈیا پر انفلوئنسر بننے کی خواہشمند لڑکیوں کو اہم مشورہ

 Feb 11, 2026 12:24 PM |

متعلقہ

Express News

نیٹ میٹرنگ کا خاتمہ عوام دشمن ہے جس کا مقصد آئی پی پیز مافیا کو بچانا ہے، حافظ نعیم

Express News

پی آئی اے کے ریٹائرڈ ملازمین کیلئے نئے احکامات جاری

Express News

ہماری پارٹی میں خان کے بعد ہر کوئی کہتا ہے میں لیڈر ہوں، جنید اکبر

Express News

پاک فضائیہ کی جنوبی زون میں جنگی تیاریوں کا شان دار مظاہرہ

Express News

چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی، پلاسٹک کچرا، شور اور گردوغبار مقامی جنگلی حیات، ماحول کیلئے خطرہ

Express News

اس وقت امتحان عدالتی نظام کا ہے، ججوں کو ہمت کرنی چاہیے، علیمہ خان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو