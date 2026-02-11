میاں بیوی بن کر گھروں میں ڈکیتی کرنیوالے ’’ برقعہ پوش بھائی‘‘گرفتار، ویڈیو سامنے آگئی

لاہور:
میاں بیوی بن کر گھروں میں ڈکیتیاں کرنے والا بھائیوں پر مشتمل برقعہ پوش گروہ گرفتار کرلیا گیا۔
پولیس کے مطابق ایس ایچ او فیصل ٹاؤن افضال رؤف نے ٹیم کے ہمراہ 3 رکنی گروہ کو گرفتار کیا۔ بھائیوں پر مشتمل اس برقعہ پوش گروہ کی گرفتاری جدید ٹیکنالوجی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے عمل میں لائی گئی۔ اس حوالے سے ایس پی ماڈل ٹاؤن شہربانو نقوی نے ایس ایچ او فیصل ٹاؤن کو اسپیشل ٹاسک دیا تھا۔
ملزمان نے چند روز قبل فیصل ٹاؤن میں واقع گھر میں اہل خانہ کو یرغمال بناکر واردات کی تھی ، اس حوالے سے ملنے والی سی سی ٹی وی فوٹیجز میں ملزمان کو گھر داخل ہوتے اور فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے ۔
پولیس کے مطابق ملزمان آپس میں بھائی ہیں اور برقعہ پہن کر خود کو میاں بیوی ظاہر کرتے تھے۔ ملزمان اب تک 47 سے زائد چوری، ڈکیتی اور ہاؤس رابری کی وارداتیں کر چکے ہیں ۔
ملزمان عدیل، احمد اور عتیق سے 2 پستول اور موبائل فون برآمد کرلیے گئے ہیں۔ تینوں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے انہیں انویسٹی گیشن کے حوالے کردیا گیا ہے۔