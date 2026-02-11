پاکستانی شوبز کی مقبول اداکارہ ہانیہ عامر اور گلوکار عاصم اظہر ایک بار پھر خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ دونوں کے تعلقات ماضی میں کئی نشیب و فراز سے گزر چکے ہیں، کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد علیحدگی ہوئی۔
ہانیہ سے بریک اپ کے بعد عاصم اظہر کی میرب علی سے منگنی ہوئی جبکہ ہانیہ عامر نے خود کو خبروں سے دور رکھا۔ تین برس بعد عاصم کی منگنی ختم ہوئی اور اب دونوں کے دوبارہ قریب ہونے کی افواہیں گردش کررہی ہیں۔
حالیہ دنوں میں دونوں فنکاروں کے مبینہ تعلق اور شادی کی منصوبہ بندی سے متعلق خبریں سامنے آرہی ہیں۔ تاہم ہانیہ عامر ان قیاس آرائیوں کو ہلکے پھلکے انداز میں لیتی دکھائی دیتی ہیں اور انسٹاگرام پر بھی مداحوں کے سوالات پر دلچسپ اور شرارتی جوابات دے کر توجہ حاصل کرلیتی ہیں۔
حال ہی میں ایک تقریب کے دوران جب ہانیہ عامر سے پوچھا گیا کہ ان کا پسندیدہ گلوکار کون ہے تو انہوں نے مسکراتے ہوئے مزاحیہ تاثر دیا اور کہا ’’کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں عاصم اظہر کا نام لوں؟‘‘ ان کا یہ جملہ سنتے ہی محفل میں قہقہے گونج اٹھے جبکہ یہ مختصر سا تبصرہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہا ہے اور صارفین اس پر مختلف تبصرے کر رہے ہیں۔
ہانیہ عامر کا یہ انداز ایک بار پھر مداحوں کے لیے دلچسپی کا باعث بن گیا ہے، جس کے بعد دونوں ستاروں کے تعلق سے متعلق چہ مگوئیاں مزید تیز ہوگئی ہیں۔