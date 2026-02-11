ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

پاکستانی شوبز کی مقبول اداکارہ ہانیہ عامر اور گلوکار عاصم اظہر ایک بار پھر خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں

ویب ڈیسک February 11, 2026
facebook whatsup

پاکستانی شوبز کی مقبول اداکارہ ہانیہ عامر اور گلوکار عاصم اظہر ایک بار پھر خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ دونوں کے تعلقات ماضی میں کئی نشیب و فراز سے گزر چکے ہیں، کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد علیحدگی ہوئی۔

ہانیہ سے بریک اپ کے بعد عاصم اظہر کی میرب علی سے منگنی ہوئی جبکہ ہانیہ عامر نے خود کو خبروں سے دور رکھا۔ تین برس بعد عاصم کی منگنی ختم ہوئی اور اب دونوں کے دوبارہ قریب ہونے کی افواہیں گردش کررہی ہیں۔

حالیہ دنوں میں دونوں فنکاروں کے مبینہ تعلق اور شادی کی منصوبہ بندی سے متعلق خبریں سامنے آرہی ہیں۔ تاہم ہانیہ عامر ان قیاس آرائیوں کو ہلکے پھلکے انداز میں لیتی دکھائی دیتی ہیں اور انسٹاگرام پر بھی مداحوں کے سوالات پر دلچسپ اور شرارتی جوابات دے کر توجہ حاصل کرلیتی ہیں۔

حال ہی میں ایک تقریب کے دوران جب ہانیہ عامر سے پوچھا گیا کہ ان کا پسندیدہ گلوکار کون ہے تو انہوں نے مسکراتے ہوئے مزاحیہ تاثر دیا اور کہا ’’کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں عاصم اظہر کا نام لوں؟‘‘ ان کا یہ جملہ سنتے ہی محفل میں قہقہے گونج اٹھے جبکہ یہ مختصر سا تبصرہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہا ہے اور صارفین اس پر مختلف تبصرے کر رہے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ہانیہ عامر کا یہ انداز ایک بار پھر مداحوں کے لیے دلچسپی کا باعث بن گیا ہے، جس کے بعد دونوں ستاروں کے تعلق سے متعلق چہ مگوئیاں مزید تیز ہوگئی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

 Feb 11, 2026 04:51 PM |
فلم دنگل کیلئے وزن بڑھانے کے باعث خوفناک بیماری کا سامنا کیا، فاطمہ ثنا کا انکشاف

فلم دنگل کیلئے وزن بڑھانے کے باعث خوفناک بیماری کا سامنا کیا، فاطمہ ثنا کا انکشاف

 Feb 11, 2026 02:18 PM |
اریکا حق کا سوشل میڈیا پر انفلوئنسر بننے کی خواہشمند لڑکیوں کو اہم مشورہ

اریکا حق کا سوشل میڈیا پر انفلوئنسر بننے کی خواہشمند لڑکیوں کو اہم مشورہ

 Feb 11, 2026 12:24 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی منتقل ہونے پر صبا قمر کا استغفر اللہ کہنا، جویریہ عباسی نے آڑے ہاتھوں لے لیا

Express News

پاکسستان کی صوفی اور پہلی اوپیرا گلوکارہ سائرہ پیٹر کو امریکا میں ایوارڈ سے نواز دیاگیا

Express News

ماہرہ خان کا بدتمیزی سیکھنے کا اعتراف

Express News

سیف علی خان کے ڈائمنڈ روبی بروچ کی قیمت جان کر مداح حیران رہ گئے

Express News

’’پیار ایک ہی بار ہوتا ہے‘‘ ہانیہ عامر سے دوبارہ تعلقات کی افواہوں پر عاصم اظہر کا بیان وائرل

Express News

عامر خان کی اریجیت سنگھ سے ملاقات کی اصل وجہ سامنے آگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو