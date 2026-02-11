کم سن گھریلو ملازمہ تشدد کیس: وومن میڈیکل افسر سمیت دیگر حکام کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری

عدالت نے رضوانہ تشدد کیس میں استغاثہ کے گواہان کی مسلسل عدم پیشی پر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے

ویب ڈیسک February 11, 2026
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے کم سن گھریلو ملازمہ رضوانہ پر تشدد کے معاملے میں استغاثہ کے گواہان کی مسلسل عدم پیشی پر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔

عدالت نے غیر حاضر گواہان کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال سرگودھا کی وومن میڈیکل آفیسر مریم فاطمہ، محمد نواز سب انسپکٹر، قاسم ضیاء سب انسپکٹر، اعجاز احمد سب انسپکٹر، محمد حنیف سب انسپکٹر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔

اسی طرح ریسکیو 1122 سرگودھا کے میڈیکل ایمرجنسی ٹیکنیشکن منور عباس اور پولیس خدمت کاونٹر ڈی ایچ کیو سرگودھا میں تعینات پولیس ملازم کنول کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ عدالت نے پولیس ملازمین شفیق حسین، سجاد حسین اور شمریز اقبال کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔

عدالت نے تمام متعلقہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں روکنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت کے مطابق تمام سرکاری ملازمین رضوانہ تشدد کیس میں گواہ ہیں اور انہیں متعدد بار طلب کیا جا چکا ہے۔ گواہان کی مسلسل عدم پیشی پر عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔
