وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ پروپیگنڈا کر کے بلوچ نوجوانوں کی ذہن سازی کی جارہی ہے مگر ہم اپنی قوم کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلنے نہیں دیں گے۔
بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے صوبے میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت کی اور شہدا کے لواحقین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ صوبے میں امن اور ترقی حکومت کی ترجیح ہے، بلوچ قوم کو لاحاصل جنگ کیطرف دھکیلنے نہیں دیں گے۔ خارجی دہشت گردوں کا مذہب سے تعلق نہیں ہے۔
سرفراز بگٹی نے کہا کہ میں دہشت گردی کے تمام واقعات کی مذمت کرتا ہوں، حکومت قیام امن کیلیے اقدامات کررہی ہے۔ شہدا کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کبھی بھی سیاسی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فورسز اور شہریوں نے قربانیاں دیں اور اپنا مقدس لہو ملک کیلیے بہایا۔
وزیراعلیٰ نے کہا کہ دہشت گرد معصوم شہریوں اور فورسز کو نشانہ بنارہے ہیں مگر ہم انہیں کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔