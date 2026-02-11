لاہور میں ہونے والی پلیئرز آکشن میں 800 سے زائد ملکی و غیر ملکی کھلاڑی رجسٹرڈ ہیں جس میں سے ہر ٹیم اپنا 16 سے 20 رکنی اسکواڈ تشکیل دے رہی ہے۔
پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹر سمیر منہاس نے کئی ریکارڈ توڑے اور پاکستان کا نام روشن کیا۔
سمیر منہاس نے پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلے گئے ون ڈے ٹرائی سیریز کے فائنل میں محض 42 گیندوں پر سنچری مکمل کی جو یوتھ ون ڈے کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین سنچری قرار پائی۔
ملتان سے تعلق رکھنے والے سمیر منہاس نے بھارت کے خلاف فائنل میں 113 گیندوں پر 172 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔
انہوں نے پاکستان انڈر 19 کی جانب سے یوتھ ون ڈے انٹرنیشنل میں ایک اننگز میں باؤنڈریز کے ذریعے سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔
پاکستانی اوپننگ بیٹر سمیر ٹورنامنٹ میں 447 رنز بنا کر پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار پائے اور آج لاہور کے ایکسپو سینٹر میں پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پلیئرز آکشن جاری ہے جس میں 800 سے زائد ملکی و غیر ملکی کھلاڑی رجسٹرڈ ہیں جس میں سے ہر ٹیم اپنا 16 سے 20 رکنی اسکواڈ تشکیل دے گی۔
آکشن میں سب سے پہلے پاکستانی آل راؤنڈر فہیم اشرف کو اسلام آباد یونائیٹڈ نے 8 کروڑ 50 لاکھ روپے میں حاصل کرلیا۔ جس کے بعد انڈر 19 کرکٹ اسٹار سمیر منہاس کو خریدنے کے لیے کوئٹہ گلیڈیئٹر اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان بڈرز کا سخت مقابلہ ہوا اور آخر میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے سمیرمنہاس کو 1.9 کروڑ میں خرید لیا۔