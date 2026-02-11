انٹربینک میں ڈالر کی قیمت مزید کم

اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت مستحکم رہی

ویب ڈیسک February 11, 2026
فوٹو: فائل

انٹربینک میں ڈالر کی نسبت روپے کی قدر آج بھی بڑھ گئی جبکہ اوپن مارکیٹ میں قیمت مستحکم رہی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان کی معیشت میں آئی ایم ایف کی توقعات سے زائد بہتری سے متعلق گورنر اسٹیٹ بینک کے دعوے، سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر کی بڑھتی ہوئی نمو کی بنیاد پر آنے والے مہینوں ترسیلات زر کی ماہ وار 4ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقعات اور سال 2026 میں 42ارب ڈالر کی ترسیلات زر کا مقرر کیے جانے سے انٹربینک مارکیٹ میں بدھ کو بھی ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا۔

حوالہ، اسمگلنگ، بلیک منی، اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف اداروں کے کریک ڈاؤن سے انٹربینک مارکیٹ میں کاروبار کے تمام دورانیے میں ڈالر تنزلی سے دوچار رہا ۔

Express News

بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے جنوری میں ترسیلاتِ زر کی مد میں 3.5 ارب ڈالر موصول

ٹریڈنگ کے دوران ایک موقع پر ڈالر کی قدر27 پیسے کی کمی سے 279 روپے 66 پیسے کی سطح پر بھی آگئی لیکن قدر گھٹتے ہی طلب بڑھنے سے کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قدر ایک پیسے کی کمی سے 279روپے 66پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔

تاہم اسکے برعکس اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر بغیر کسی تبدیلی کے 280روپے 71پیسے کی سطح پر مستحکم رہی۔

ہفتہ وار بنیادوں پر تسلسل سے زرمبادلہ کے بڑھتے ہوئے ذخائر اور جون 2026 تک سرکاری ذرمبادلہ کے ذخائر 18ارب ڈالر کی سطح پر  آنے کی پیشگوئی بھی ڈالر کی قدر پر اثرانداز رہی۔
