جیل میں کئی بار خودکشی کا سوچا مگر بیٹی اور بیوی کا خیال آنے پر رُک گیا، ناصر جمشید

سابق کرکٹر نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سے اپیل کی کہ ان کی پابندی کا ایک سال باقی رہ گیا ہے اسے معاف کردیا جائے

ویب ڈیسک February 11, 2026
facebook whatsup

سابق پاکستانی کرکٹر ناصر جمشید نے کہا ہے کہ لندن کی جیل میں گزارا گیا وقت ان کی زندگی کا سب سے مشکل دور تھا اور جیل میں کئی بار خودکشی کا سوچا مگر بیٹی اور بیوی کا خیال آنے پر رُک گیا۔

نجی ٹی وی سے گفتگو میں ناصر جمشید نے کہا کہ قید کے دوران شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور کئی بار خودکشی کا سوچا تاہم اہلیہ نے جان بچائی۔ جیل میں اہلیہ بیٹی کی تصاویر بھیجتی تھیں جس سے جینے کا حوصلہ ملتا تھا، ان کا کہنا تھا کہ بیوی اور بیٹی کی خاطر جینے کا فیصلہ کیا۔

ناصر جمشید نے کہا کہ اپنی غلطیوں پر شدید ندامت ہے اور اس کی بھاری قیمت بھی چکا رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر درست قانونی مشورہ ملتا تو ممکن ہے سزا کم ہو جاتی اور پابندی بھی ختم ہوچکی ہوتی۔

انہوں نے بتایا کہ برمنگھم کے ایک شیشہ کیفے میں ریکارڈ کی گئی گفتگو جب عدالت میں چلائی گئی تو انہوں نے جرم قبول کرلیا۔ ناصر جمشید کے مطابق ان کے وکیل نے انہیں اعتراف جرم نہ کرنے اور کرکٹ بورڈ سے رابطے ختم کرنے کا مشورہ دیا تھا، جبکہ شاہد علی کی غلط رہنمائی نے بھی انہیں نقصان پہنچایا کیونکہ وہ صرف مالی فائدے میں دلچسپی رکھتا تھا۔

ناصر جمشید نے اعتراف کیا کہ یوسف انور کے ساتھ سازش میں شامل تھا اور انہی کے ذریعے یوسف انور کا رابطہ شرجیل خان اور خالد لطیف سے کروایا۔

سابق کرکٹر نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سے اپیل کی کہ ان کی پابندی کا ایک سال باقی رہ گیا ہے، اسے معاف کردیا جائے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان سے سنگین غلطی ہوئی اور نوجوان کھلاڑیوں کو نصیحت کی کہ وہ کبھی بدعنوانی کا راستہ اختیار نہ کریں۔

مزید پڑھیں

Express News

انگلینڈ میں ٹیکسی ڈرائیور سابق پاکستانی کرکٹر کے بیٹے نے تاریخ رقم کردی

Express News

سابق پاکستانی کرکٹر کا بیٹا اپنے ہی ملک کیخلاف میدان میں اُترے گا

یاد رہے کہ مانچسٹر کراؤن کورٹ نے ناصر جمشید کو 17 ماہ قید کی سزا سنائی تھی جبکہ ان پر 10 سال کے لیے کرکٹ کھیلنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔

نیشنل کرائم ایجنسی نے تحقیقات کے بعد ناصر جمشید کو اسپاٹ فکسنگ کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ ان پر بنگلادیش پریمیئر لیگ 2016 اور پاکستان سپر لیگ 2017 کے دوران اسپاٹ فکسنگ کی کوششوں کا الزام تھا۔

بی پی ایل میں ایک بلے باز کو رقم کے عوض اوور کی ابتدائی دو گیندوں پر رنز نہ بنانے پر آمادہ کیا گیا تھا۔ 2016 میں ناصر جمشید نے ایک خفیہ اہلکار کو بتایا تھا کہ بی پی ایل کے چھ کھلاڑی ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور فی میچ 30 ہزار پاؤنڈ کی رقم تقسیم کی جاتی رہی۔

ابتدائی طور پر پی ایس ایل میں رشوت کے الزامات کی تردید کے باوجود بعد ازاں انہوں نے عدالت میں اعتراف جرم کرلیا جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان پر 10 سالہ پابندی عائد کردی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

 Feb 11, 2026 04:51 PM |
فلم دنگل کیلئے وزن بڑھانے کے باعث خوفناک بیماری کا سامنا کیا، فاطمہ ثنا کا انکشاف

فلم دنگل کیلئے وزن بڑھانے کے باعث خوفناک بیماری کا سامنا کیا، فاطمہ ثنا کا انکشاف

 Feb 11, 2026 02:18 PM |
اریکا حق کا سوشل میڈیا پر انفلوئنسر بننے کی خواہشمند لڑکیوں کو اہم مشورہ

اریکا حق کا سوشل میڈیا پر انفلوئنسر بننے کی خواہشمند لڑکیوں کو اہم مشورہ

 Feb 11, 2026 12:24 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستان سے شکست کے بعد امریکی کپتان کا بڑا بیان!

Express News

پی ایس ایل 11 کے میچز پشاور میں بھی کروانے کا فیصلہ

Express News

امریکا کیخلاف میچ میں صاحبزادہ فرحان نے اہم سنگِ میل عبور کر لیا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستان نے امریکا کو 32 رنز سے شکست دیدی

Express News

پی ایس ایل 11: پشاور زلمی کے ہیڈ کوچ اور اسسٹنٹ کوچ کا اعلان

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان نے آئی سی سی کو بڑے مالی نقصان سے بچا لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو