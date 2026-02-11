کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

کیری میناٹی نے اپنے یوٹیوب چینل پر ’’کافی ود جلن‘‘ کے عنوان سے ویڈیو اپ لوڈ کی تھی

ویب ڈیسک February 11, 2026
نامور بھارتی فلم ساز کرن جوہر اور مقبول یوٹیوبر اجے نگر المعروف کیری میناٹی کے درمیان قانونی محاذ آرائی نے سوشل میڈیا اور شوبز حلقوں میں خاصی توجہ حاصل کرلی ہے۔

اس تنازع کی بنیاد ایک پیروڈی ویڈیو بنی جو کیری میناٹی نے اپنے یوٹیوب چینل پر ’’کافی ود جلن‘‘ کے عنوان سے اپ لوڈ کی تھی۔ یہ ویڈیو کرن جوہر کے مشہور شو ’’کافی ود کرن‘‘ سے متاثر تھی اور اس میں بالی وڈ میں اقربا پروری جیسے موضوعات پر طنزیہ انداز اپنایا گیا تھا۔

کرن جوہر کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو محض مزاح تک محدود نہیں رہی بلکہ ذاتی نوعیت کے حملوں میں بدل گئی۔ عدالت میں دائر درخواست میں انہوں نے الزام لگایا کہ ویڈیو میں نازیبا زبان استعمال کی گئی اور ان کے نام کو براہِ راست ہدف بنایا گیا، جو ان کی ساکھ کے لیے نقصان دہ ہے۔

9 فروری کو ممبئی کی ایک عدالت نے اس معاملے پر ابتدائی سماعت کرتے ہوئے فوری احکامات جاری کیے۔ جج بھوسلے نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اجے نگر اور کیری میناٹی کے چینل کے منیجر دیپک چار نے مدعی کے خلاف توہین آمیز بیانات دیے اور نامناسب زبان استعمال کی۔

عدالت نے حکم دیا کہ مذکورہ ویڈیو کو فوراً ہٹایا جائے اور مستقبل میں اس نوعیت کے مواد کی اشاعت سے گریز کیا جائے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدالتی حکم کے تحت میٹا سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی ہدایت دی گئی کہ وہ متعلقہ لنکس حذف کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ویڈیو کسی صورت دوبارہ اپ لوڈ نہ ہو سکے۔

دوسری جانب کیری میناٹی کی قانونی ٹیم نے مؤقف اختیار کیا کہ ویڈیو پہلے ہی ہٹا دی گئی تھی، اس لیے مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کرن جوہر نے یوٹیوبر کو وضاحت کا موقع دیے بغیر عجلت میں قانونی کارروائی شروع کی۔

تاہم دلائل سننے کے باوجود عدالت نے عبوری حکمِ امتناع جاری کر دیا، جس کے مطابق اگلی سماعت تک کیری میناٹی، ان کی ٹیم یا چینل سے وابستہ کوئی بھی فرد کرن جوہر کے بارے میں مزید کوئی توہین آمیز مواد پوسٹ یا شیئر نہیں کر سکے گا۔ یہ معاملہ اب آئندہ سماعت تک عدالتی نگرانی میں رہے گا۔
