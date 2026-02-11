سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنگ کا اجلاس کالعدم قرار دے دیا

سینیٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئر پرسن بشری  انجم  بٹ کی زیر صدارت ہوا، وائس چانسلر سے متعلق معاملات زیر غور آئے

ویب ڈیسک February 11, 2026
facebook whatsup

سینٹ کی قائمہ کمیٹی  برائے تعلیم نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنگ کا اجلاس کالعدم قرار دینے کی سفارش کر دی۔

سینیٹ کی کمیٹی کا اجلاس چیئر پرسن بشری  انجم  بٹ کی صدارت میں ہوا ،جس میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنگ کی وائس چانسلر سے متعلق معاملات تفصیل سے زیر غور آئے۔

اجلاس کے دوران عبوری وائس چانسلر طیبہ اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچیں تاہم چیئرپرسن کمیٹی نے واضح کیا کہ انہیں اجلاس میں نہیں بلایا گیا اور ان کی موجودگی ضروری نہیں ہے۔

چیئرپرسن نے کہا انہوں نے کہا کہ میڈم طیبہ پچیس سال سے وی سی کے عہدے پر فائز ہیں اور ان کے خلاف انکوائری جاری ہے، اس کے باوجود وزیر تعلیم نے انہیں عبوری وائس چانسلر تعینات کر دیا۔

چیئرپرسن بشریٰ انجم بٹ کا کہنا تھا کہ کمیٹی کے پاس وائس چانسلر کے خلاف کافی شواہد موجود ہیں۔ ان کے مطابق وی سی نے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور ان کے خلاف مالی بے ضابطگیوں کے ثبوت بھی موجود ہیں۔

چیئرپرسن نے مزید کہا کہ دو کروڑ روپے سے زائد کے انکریمنٹس دے کر انہیں پروفیسر بنایا گیا، وزارت نے وی سی کو نوازا اور پارلیمان کی تضحیک کی گئی۔

ان کا کہنا تھا کہ اگر وزیر کمیٹی کو عزت نہیں دے رہا تو سیکریٹری تعلیم بھی ایسا ہی کرے گا۔

انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب تک وی سی عہدے سے نہیں ہٹتیں، ان کے خلاف شفاف انکوائری کیسے ممکن ہوگی۔ چیئرپرسن کے مطابق اجلاس میں جس جس نے وی سی کے خلاف بات کی، ان کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے۔

بشریٰ انجم بٹ نے بتایا کہ ایوان صدر کی جانب سے انہیں آگاہ کیا گیا کہ عبوری وی سی کی تعیناتی کے لیے ان سے منظوری نہیں لی گئی اور وزیر تعلیم نے یہ ایجنڈا ایوان صدر کو پیش نہیں کیا تھا۔

اس موقع پر چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہا کہ اگر ایوان صدر نے منظوری نہیں دی تو تعیناتی نہیں ہو سکتی۔ کمیٹی نے سفارش کی کہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنگ کی سینیٹ کا اجلاس کالعدم قرار دیا جائے۔

دوسری جانب سینیٹر خالدہ اطیب نے کہا کہ کراچی میں پرسٹن یونیورسٹی تسلیم شدہ نہیں ہے اور جب وہاں کے طلبہ بیرون ملک جاتے ہیں تو ان کی ڈگری کو قبول نہیں کیا جاتا۔

اجلاس کے اختتام پر سینیٹ قائمہ کمیٹی نے ملک بھر کی جامعات کے دوروں کا فیصلہ بھی کیا تاکہ تعلیمی معیار اور انتظامی امور کا جائزہ لیا جا سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

 Feb 11, 2026 09:38 PM |
ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

 Feb 11, 2026 04:51 PM |
فلم دنگل کیلئے وزن بڑھانے کے باعث خوفناک بیماری کا سامنا کیا، فاطمہ ثنا کا انکشاف

فلم دنگل کیلئے وزن بڑھانے کے باعث خوفناک بیماری کا سامنا کیا، فاطمہ ثنا کا انکشاف

 Feb 11, 2026 02:18 PM |

متعلقہ

Express News

نیٹ میٹرنگ کا خاتمہ عوام دشمن ہے جس کا مقصد آئی پی پیز مافیا کو بچانا ہے، حافظ نعیم

Express News

پی آئی اے کے ریٹائرڈ ملازمین کیلئے نئے احکامات جاری

Express News

ہماری پارٹی میں خان کے بعد ہر کوئی کہتا ہے میں لیڈر ہوں، جنید اکبر

Express News

پاک فضائیہ کی جنوبی زون میں جنگی تیاریوں کا شان دار مظاہرہ

Express News

چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی، پلاسٹک کچرا، شور اور گردوغبار مقامی جنگلی حیات، ماحول کیلئے خطرہ

Express News

اس وقت امتحان عدالتی نظام کا ہے، ججوں کو ہمت کرنی چاہیے، علیمہ خان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو