بھارت کیخلاف میچ سے قبل نمیبیا کے کپتان کی کڑی تنقید

نمیبیا کے کپتان نے بھارت کے خلاف میچ سے قبل ورلڈ کپ انتظامیہ پر ناقص انتظام وجہ سے کڑی تنقید کی ہے

ویب ڈیسک February 11, 2026
نمیبیا کے کپتان نے بھارت کے خلاف میچ سے قبل ورلڈ کپ انتظامیہ پر ناقص انتظام وجہ سے کڑی تنقید کی ہے۔

بدھ کے روز گفتگو کرتے ہوئے نمیبیا کے کپتان جرہارڈ اریسمس کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے بھارت کے خلاف شیڈول نائٹ میچ سے قبل ان کے لیے فلڈ لائٹس میں کوئی ٹریننگ سیشن نہیں رکھا۔

نمیبیا نے اپنا پہلا میچ نیدرلینڈز کے خلاف پیر کو دن کے وقت میں کھیلا تھا اور آئندہ دو دنوں میں ان کے دونوں ٹریننگ سیشنز دن کی روشنی میں ہوئے تھے۔ دوسری جانب بھارت کی ٹیم میچ سے قبل رات میں دو بار ٹریننگ کر چکی ہے۔

کپتان جیرہارڈ اریسمس کا کہنا تھا کہ ٹیم کو اس میچ سے قبل رات کے ٹریننگ سیشنز نہیں دیے گئے اور ان کو نہیں معلوم ایسا کیوں کیا گیا۔ بھارت کو دو نائٹ ٹریننگ سیشنز دیے گئے اور انہوں نے باہر دیکھا کہ کینیڈا بھی نائٹ ٹریننگ کرے گی۔

انہوں نے کہا کہ نمیبیا میں ان کے میدانوں میں فلڈ لائٹس نہیں ہیں۔ انفرا اسٹرکچر کے اعتبار سے یہ ان کے لیے مشکل ہوگا، جن کو تجربہ نہیں ان کے لیے یہ عام بات نہیں ہوگی۔
