ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: ویسٹ انڈیز کی انگلینڈ کو 30 رنز سے شکست

ویسٹ انڈیز نے ایونٹ میں اپنی پوزیشن مستحکم کرتے ہوئے دیگر ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی

ویب ڈیسک February 11, 2026
آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے گروپ سی مقابلے میں ویسٹ انڈیز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلینڈ کو 30 رنز سے شکست دے کر ایونٹ میں اپنی مسلسل دوسری کامیابی سمیٹ لی۔

ممبئی میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ کے کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور ویسٹ انڈیز کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ ویسٹ انڈین بیٹرز نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 196 رنز بنا ڈالے۔

ویسٹ انڈیز کی جانب سے ردفورڈ نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور 42 گیندوں پر ناقابل شکست 76 رنز اسکور کیے۔ جیسن ہولڈر نے 33، روسٹن چیز نے 34 جبکہ شمرون ہٹ مائر نے 23 رنز کی اننگز کھیلی۔ انگلینڈ کی طرف سے جیمی اوورٹن اور عادل رشید نے دو، دو وکٹیں حاصل کیں۔

197 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلش ٹیم مشکلات کا شکار رہی اور پوری ٹیم 19 اوورز میں 166 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ سیم کرن 43 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہے، جبکہ فل سالٹ نے 30، جیکب بیتھل نے 33 اور جوس بٹلر نے 21 رنز بنائے۔

ٹی 20 ورلڈ کپ: آسٹریلیا نے آئرلینڈ کو 67 رنز سے شکست دے دی

ویسٹ انڈیز کے بولرز نے بھی عمدہ کارکردگی دکھائی، گڈاکیش موتی نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ روسٹن چیز نے دو وکٹیں حاصل کیں۔

اس کامیابی کے ساتھ ویسٹ انڈیز نے ایونٹ میں اپنی پوزیشن مستحکم کرتے ہوئے دیگر ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اس سے قبل وہ اپنے پہلے میچ میں اسکاٹ لینڈ کو بھی شکست دے چکی ہے۔

 
