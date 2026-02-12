رقص کرنا ڈپریشن میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے: تحقیق

جاگنگ، تیراکی اور ڈانس جیسی ورزشیں ڈپریشن اور بے چینی پر سب سے نمایاں اثر ڈالتی ہیں: تحقیق

ویب ڈیسک February 12, 2026
ایک نئی تحقیق کے مطابق رقص (ڈانسنگ) ڈپریشن کے علاج میں اینٹی ڈپریسنٹ ادویات جتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔

آسٹریلوی محققین کا کہنا ہے کہ جاگنگ، تیراکی اور ڈانس جیسے ایروبک ورزشیں ڈپریشن اور بے چینی (اینزائٹی) کی علامات پر سب سے نمایاں اثر ڈالتی ہیں۔

حتیٰ کہ ہلکی پھلکی ورزش، جیسے چہل قدمی بھی، علامات میں واضح بہتری لا سکتی ہے۔

برٹش جرنل آف اسپورٹس میڈیسن میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں کوئنز لینڈ کی جیمز کُک یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے لکھا کہ ورزش کو ’روایتی علاج کی طرح پورے اعتماد کے ساتھ تجویز کیا جانا چاہیے‘۔

انہوں نے مزید کہاکہ عوامی صحت کی پالیسیوں میں ورزش کو ذہنی صحت کے لیے ایک آسان، مؤثر اور سائنسی بنیادوں پر ثابت شدہ ابتدائی علاج (فرسٹ لائن انٹروینشن) کے طور پر شامل کیا جانا چاہیے (خصوصاً نوجوان بالغ افراد اور زچگی کے دور سے گزرنے والی خواتین کے لیے) جہاں اس کے اثرات سب سے زیادہ مضبوط دیکھے گئے ہیں۔

برطانیہ میں تقریباً ہر چھ میں سے ایک فرد ڈپریشن کا شکار ہے، جبکہ خواتین میں اس ذہنی عارضے کا خطرہ مردوں کے مقابلے میں تقریباً دو گنا زیادہ پایا جاتا ہے۔
