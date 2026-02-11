خیبر، ذکریا مارکیٹ میں دھماکے سے بی آئی ایس پی فرنچائز کو جزوی نقصان

خیبر:
ضلع خیبر کی ذکریا مارکیٹ میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام (بی آئی ایس پی) کی فرنچائز کے قریب دھماکے کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کی تصدیق پولیس نے کردی ہے۔
پولیس حکام کے مطابق دھماکہ بارودی مواد پھٹنے کے باعث ہوا جس سے قریبی فرنچائز کو جزوی نقصان پہنچا۔ خوش قسمتی سے واقعہ رات گئے پیش آیا، جس کے باعث مارکیٹ بند تھی اور کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔
علاقہ مکینوں کے مطابق رات کے سناٹے میں دھماکے کی زور دار آواز دور دور تک سنی گئی جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
اطلاع ملتے ہی پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نفری موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کرکے تحقیقات کا آغاز کردیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی نوعیت اور ذمہ داران کے تعین کیلئے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ علاقے میں سیکیورٹی سخت کردی گئی ہے۔