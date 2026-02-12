ترک پارلیمنٹ میدانِ جنگ بن گئی، وزیرِ انصاف کی تقرری پر ایوان میں لاتوں گھونسوں کی بارش

اپوزیشن ارکان نے آکن گرلگ کی تقرری کو متنازع قرار دیتے ہوئے انہیں حلف اٹھانے سے روکنے کی کوشش کی

ویب ڈیسک February 12, 2026
ترکیہ میں وزیرِ انصاف کی تقرری پر پارلیمنٹ کے اندر شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی۔

آکن گرلگ کو وزیرِ انصاف مقرر کیے جانے کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے ایوان میں سخت احتجاج کیا جس کے دوران بعض ارکان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اپوزیشن ارکان نے آکن گرلگ کی تقرری کو متنازع قرار دیتے ہوئے انہیں حلف اٹھانے سے روکنے کی کوشش کی۔ احتجاج کے دوران اراکین ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے اور ایوان کا ماحول کشیدہ ہوگیا۔

اپوزیشن کا مؤقف ہے کہ آکن گرلگ ماضی میں بطور چیف پراسیکیوٹر اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کی قیادت کر چکے ہیں، اس لیے ان کی بطور وزیرِ انصاف نامزدگی سیاسی طور پر جانبدارانہ فیصلہ ہے۔

دوسری جانب حکومتی ارکان نے صدر رجب طیب اردوان کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ آکن گرلگ نے قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام دی ہیں اور ان کی تقرری آئینی طریقہ کار کے تحت کی گئی ہے۔

سیاسی مبصرین کے مطابق اس تقرری کے بعد ترکیہ کی سیاست میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
