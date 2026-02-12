آئی ایس پی آر ونٹر انٹرن شپ  پروگرام؛ طلباء کا آزاد جموں و کشمیرمیں لائن آف کنٹرول کا دورہ 

طلباء نے مستقبل میں بھی اس نوعیت کے معلوماتی اور تربیتی پروگراموں کے تسلسل کی امید کا اظہار کیا

ویب ڈیسک February 12, 2026
facebook whatsup

نوجوان نسل کی قومی تربیت کیلئے آئی ایس پی آر ونٹر انٹرن شپ پروگرام ملک بھر میں جاری ہیں۔

تفصیلات کےمطابق آئی ایس پی آر ونٹر انٹرن شپ پروگرام  کے دوران طلباء کیلئے آزاد جموں و کشمیر کے مطالعاتی و تفریحی دورہ کا انعقاد کیا گیا۔ آئی ایس پی آر انٹرن شپ پروگرام کے تحت آزاد کشمیر کے طلباء نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا۔ 

دورے کا مقصد شرکاء کو زمینی حقائق، سیکیورٹی چیلنجز اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا تھا۔ اس موقع پر طلباء نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے براہ راست  سیشنز کیساتھ مطالعاتی دوروں کا انعقاد  نہایت مثبت  اقدام ہے۔

طلباء کے مطابق ایسے پروگرام کتابی علم کو عملی تجربے سے جوڑنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

طلباء نے مستقبل میں بھی اس نوعیت کے معلوماتی اور تربیتی پروگراموں کے تسلسل کی امید کا اظہار کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

 Feb 12, 2026 01:06 AM |
کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

 Feb 11, 2026 09:38 PM |
ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

 Feb 11, 2026 04:51 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ شیریں جناح کالونی میں 5 ہزار روپے پر تنازع، فائرنگ سے دو نوجوان جاں بحق

Express News

عنبرین جان چیئرپرسن پیمرا مقرر

Express News

وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں معرکہ ترقی بھی جیتیں گے، گورنر سندھ

Express News

کراچی، نوکری کا جھانسہ دے کر خواتین کو اغوا اور تاوان لینے والے ملزمان گرفتار، ماں، 3 بچے بازیاب

Express News

سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنگ کا اجلاس کالعدم قرار دے دیا

Express News

اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج پر حالیہ بیان انتہائی افسوسناک اور جھوٹ پر مبنی ہے، سیکیورٹی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو