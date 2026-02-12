نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

جنوبی کوریا کے معروف اداکار جنگ ایون وو 39 سال کی عمر میں انتقال کرگئے جب کہ سوشل میڈیا پر کی گئی ان کی آخری پوسٹ وائرل ہوگئی۔ 

غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے معروف اداکار جنگ ایون وو کا اصل نام جنگ ڈونگ جن تھا، جنہوں نے اپنے اداکاری کے سفر کا آغاز 2006 میں کیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جنگ ایون وو مشہور ڈرامہ ’ویلکم ٹو ویکیکی‘ میں اپنے کردار کے لیے جانے جاتے تھے، نوجوانی میں ان کی موت کی خبر سے مداحوں اور شوبز انڈسٹری میں صدمے کی لہر دوڑ گئی۔

ان کے انتقال کی خبر 11 فروری 2026 کو سامنے آئی، تاہم ان کی وفات کی وجوہات تاحال ظاہر نہیں کی گئیں۔

جنگ ڈونگ جن کے نام سے پیدا ہونے والے جنگ ایون وو نے 2006 میں اداکاری کا آغاز کیا اور تقریباً دو دہائیوں تک کوریائی ٹی وی انڈسٹری میں اپنی منفرد پہچان بنائی۔

انہوں نے ’برائڈ آف دی سن‘، ’فائیو فنگرز‘، ون ویل-رائزڈ ڈاٹر‘ اور ’می اونلی ون‘ جیسے ڈراموں میں کام کیا۔ 

 اگرچہ وہ اکثر معاون کرداروں میں نظر آئے، مگر ان کی حقیقت سے قریب اداکاری کو ہمیشہ سراہا گیا جب کہ  ’ویلکم ٹو ویکیکی‘ میں ان کے کردار نے انہیں بین الاقوامی سطح پر بھی شہرت دلائی۔

اداکار کی آخری انسٹاگرام پوسٹ ان کی وفات سے محض ایک دن قبل سامنے آئی جس میں حیران کن طور پر انہوں نے کم عمری میں انتقال کرنے والے اداکار لیسلی چیونگ اور ایمی وائن ہاؤس کی تصاویر کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کی۔ 

پوسٹ کے کیپشن میں انہوں نے لکھا ’میں آپ لوگوں کو مس کررہا ہوں‘۔ 

ان کی آخری پوسٹ نے مداحوں کو گہرے جذباتی اثر میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہ بڑی تعداد میں اس پوسٹ پر تعزیتی پیغامات شیئر کر رہے ہیں۔

 
