پشاور:
فقیر آباد میں موبائل چھیننے کی واردات کے دوران رہزنوں کو دیکھنے والے نوجوان کو گولی مارنے کی ویڈیو منظرِ عام پر آگئی۔
پولیس کے مطابق شہری سے موبائل فون چھیننے کے دوران قریب موجود ایک نوجوان نے ملزمان کو دیکھ لیا، جس پر رہزنوں نے فائرنگ کر دی۔
واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی شروع کی۔
ایس پی فقیر آباد کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر ملزمان کی شناخت کر لی گئی تھی۔ بعد ازاں پولیس مقابلے کے دوران دونوں رہزن ہلاک ہوگئے۔
پولیس حکام کے مطابق ہلاک ملزمان کا پانچ مختلف تھانوں میں کریمنل ریکارڈ موجود تھا اور وہ اس سے قبل بھی موبائل اسنیچنگ کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہے ہیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ شہر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔