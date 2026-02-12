سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ گھر میں گر کر شدید زخمی، سر کی چوٹ کے باعث آئی سی یو میں داخل

انہیں اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں داخل کرایا گیا جب کہ  ان کے زخموں کی شدت فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی تھی

ویب ڈیسک February 12, 2026
سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل (ر) قمر جاوید باجوہ اپنے گھر میں گر کر زخمی ہوگئے جس کے بعد انہیں ملٹری اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔

میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق قمر باجوہ اپنی رہائش گاہ کے اندر پھسل گئے اور زخمی ہوگئے۔ انہیں علاج کے لیے کمبائنڈ ملٹری ہسپتال (سی ایم ایچ) منتقل کیا گیا اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی۔

رپورٹ کے مطابق انہیں فوری طوری پر اسپتال کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں داخل کرایا گیا جب کہ  ان کے زخموں کی شدت فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی تھی۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک ویڈیو پیغام میں سابق آرمی چیف کے بہنوئی نعیم گھمن نے کہا کہ قمر باجوہ ’ننگے پاؤں تھے اور پھسل گئے اور ان کے سر پر چوٹ آئی"۔

انہوں نے مزید کہا کہ ان کا طبی معائنہ کیا گیا اور تمام ضروری ٹیسٹ کرائے گئے، نعیم گھمن نے کہا کہ سابق آرمی چیف کی حالت ’’خطرے سے سو فیصد باہر‘‘ ہے۔

65 سالہ قمر باجوہ نے 29 نومبر 2016 سے 29 نومبر 2022 تک 10ویں چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر خدمات انجام دیں، ان کی مدت ملازمت میں 2019 میں توسیع دی گئی۔

2022 کے آخر میں ریٹائر ہونے کے بعد سے، باجوہ زیادہ تر عوام کی نظروں سے دور رہے ہیں۔
