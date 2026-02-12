سپریم کورٹ نے عمران خان کیخلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کے ٹرائل سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کرلیا

سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کے ٹرائل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔
چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ درخواستگزار نے ٹرائل کورٹ کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر رکھا ہے۔
سماعت کے دوران وکیل سردار لطیف کھوسہ نے دلائل دیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت اپیل کے قانونی پہلوؤں کا بھی جائزہ لے گی، اب ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے اور اس فیصلے کے خلاف اپیلیں زیرِ التوا ہیں۔
چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ ایسی صورتِ حال میں کیا یہ مقدمہ غیر مؤثر نہیں ہو چکا؟ اس پر وکیل لطیف کھوسہ نے مؤقف اختیار کیا کہ اگر یہ ایک معمول کا مقدمہ ہوتا تو وہ بھی اسے غیر مؤثر قرار دینے کی بات کرتے۔
چیف جسٹس نے کہا کہ اگر عدالت مقدمے کی قانونی حیثیت پر حکم جاری کرتی ہے تو اس سے فریقین متاثر ہو سکتے ہیں۔ وکیل لطیف کھوسہ نے استدلال کیا کہ عدالت نے یہ طے کرنا ہے کہ کلاک (وقت) واپس کرنا ہے یا نہیں۔
چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ اپیلیٹ کورٹ کا کردار ادا نہیں کرے گی اور اسے ہائیکورٹ کے دائرہ اختیار کا بھی خیال رکھنا ہے۔
عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔