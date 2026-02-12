عدالت نے نجی میڈیکل یونیورسٹی کو زائد فیس وصولی سے روک دیا

لاہور ہائیکورٹ نے نجی میڈیکل کالجز کی زائد فیسوں کے خلاف درخواست پر سماعت کی

ویب ڈیسک February 12, 2026
facebook whatsup

لاہور ہائیکورٹ نے نجی میڈیکل کالجز کی زائد فیسوں کے خلاف درخواست پر سماعت کی یونیورسٹی آف لاہور کو زائد فیس وصولی سے روک دیا گیا۔

لاہور ہائیکورٹ میں نجی میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز کی جانب سے طلبا سے زائد فیس وصول کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔

جسٹس خالد اسحاق نے درخواستگزار شہریار کی درخواست پر کیس کی سماعت کی۔ دورانِ سماعت عدالت نے یونیورسٹی آف لاہور کو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی ایم ڈی سی) کی مقرر کردہ سالانہ 18 لاکھ روپے فیس سے زائد رقم وصول کرنے سے روک دیا۔

درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ یونیورسٹی آف لاہور طلبا سے 23 لاکھ 27 ہزار روپے سالانہ فیس وصول کر رہی ہے، جبکہ پی ایم ڈی سی نے سالانہ فیس کی حد 18 لاکھ روپے مقرر کر رکھی ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ یونیورسٹی کو زائد فیس وصول کرنے سے روکا جائے۔

عدالت نے پی ایم ڈی سی کو بھی ہدایت جاری کی کہ دیگر نجی میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز میں فیس سے متعلق جاری کردہ نوٹیفکیشن پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے۔

درخواستگزار کی جانب سے ایڈووکیٹ حافظ اسرار الحق نے دلائل پیش کیے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار 39 سال کی عمر میں انتقال کرگئے، آخری پوسٹ وائرل

معروف اداکار 39 سال کی عمر میں انتقال کرگئے، آخری پوسٹ وائرل

Feb 12, 2026 11:10 AM |
سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

 Feb 12, 2026 01:06 AM |
کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

 Feb 11, 2026 09:38 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ شیریں جناح کالونی میں 5 ہزار روپے پر تنازع، فائرنگ سے دو نوجوان جاں بحق

Express News

عنبرین جان چیئرپرسن پیمرا مقرر

Express News

وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں معرکہ ترقی بھی جیتیں گے، گورنر سندھ

Express News

کراچی، نوکری کا جھانسہ دے کر خواتین کو اغوا اور تاوان لینے والے ملزمان گرفتار، ماں، 3 بچے بازیاب

Express News

سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنگ کا اجلاس کالعدم قرار دے دیا

Express News

اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج پر حالیہ بیان انتہائی افسوسناک اور جھوٹ پر مبنی ہے، سیکیورٹی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو