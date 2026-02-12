عدالت نے نجی میڈیکل یونیورسٹی کو زائد فیس وصولی سے روک دیا

لاہور ہائیکورٹ نے نجی میڈیکل کالجز کی زائد فیسوں کے خلاف درخواست پر سماعت کی یونیورسٹی آف لاہور کو زائد فیس وصولی سے روک دیا گیا۔
لاہور ہائیکورٹ میں نجی میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز کی جانب سے طلبا سے زائد فیس وصول کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔
جسٹس خالد اسحاق نے درخواستگزار شہریار کی درخواست پر کیس کی سماعت کی۔ دورانِ سماعت عدالت نے یونیورسٹی آف لاہور کو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی ایم ڈی سی) کی مقرر کردہ سالانہ 18 لاکھ روپے فیس سے زائد رقم وصول کرنے سے روک دیا۔
درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ یونیورسٹی آف لاہور طلبا سے 23 لاکھ 27 ہزار روپے سالانہ فیس وصول کر رہی ہے، جبکہ پی ایم ڈی سی نے سالانہ فیس کی حد 18 لاکھ روپے مقرر کر رکھی ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ یونیورسٹی کو زائد فیس وصول کرنے سے روکا جائے۔
عدالت نے پی ایم ڈی سی کو بھی ہدایت جاری کی کہ دیگر نجی میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز میں فیس سے متعلق جاری کردہ نوٹیفکیشن پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے۔
درخواستگزار کی جانب سے ایڈووکیٹ حافظ اسرار الحق نے دلائل پیش کیے۔