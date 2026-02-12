کراچی ائیرپورٹ پر ٹرالیوں کی عدم دستیابی، 9 ملازمین معطل

کراچی ائیرپورٹ پر مسافروں کو ٹرالیوں کی عدم دستیابی کے معاملے پر 9 ملازمین معطل کردیے گئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق پاکستان ائیرپورٹس اتھارٹی نے فوری ایکشن لیتے ہوئے کراچی ائیرپورٹ پر پی اے اے کے تعینات 9 ملازمین کو معطل کردیا۔
معطل کیے جانے والوں میں شفٹ کے ڈی ایف او، ڈپٹی ڈی ایف او اور ٹرالی اسٹاف شامل ہے۔ مجموعی طور پر 9 ملازمین کو کراچی ائیرپورٹ انتظامیہ نے معطل کیا ہے۔
ٹرالی ٹرمینل بلڈنگ سے باہر نہ لے جانے پر مسافروں کو اپنا سامان خود لےجانا پڑا تھا۔ کراچی ائیرپورٹ منیجر کی صدارت میں تحقیقات کی گئیں۔
چند دن قبل سوشل میڈیا پر مسافروں کو ٹرالیوں کی دستیابی کی شکایات سامنے آئی تھیں۔