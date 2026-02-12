پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں پی آئی اے کی نجکاری کے جشن پر گونگ بیل تقریب منعقد

تقریب میں وزیرِ اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی بطور مہمانِ خصوصی شریک ہوئے

ویب ڈیسک February 12, 2026
facebook whatsup

پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں پی آئی اے کی نجکاری کے جشن پر گونگ بیل تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیرِ اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی بطور مہمانِ خصوصی شریک ہوئے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکس چینج کے چیف ایگزیکٹو فرخ سبزواری نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری بلاشبہ شفافیت کے ساتھ ہوئی۔ پی آئی اے کی نجکاری ہو رہی تھی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج ٹی پلس ون میں مشغول تھی۔

انہوں نے کہا کہ جے پی مورگن کے سرمایہ کاروں نے گزشتہ روز بڑی سرمایہ کاری ٹرانزیکٹ کرنے کا سوال پوچھا تو ہمارا جواب ٹی پلس ون تھا۔ پاکستان ٹی پلس ون پر منتقل ہونے والا ساتواں ملک بن چکا ہے۔ مقامی میوچل فنڈز کی خریداری کی وجہ سے پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں تیزی ہوئی۔

انہوں نے مزید کہا کہ ایچ بی ایل کی ایک ارب ڈالر کی ٹرانزیکشن ہوئی، کچھ عرصہ قبل یو بی ایل کی 40کروڑ ڈالر ٹرانزیکشن ہوئی تھی۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 2017 میں 100ارب ڈالر ہو گئی تھی۔ فی الوقت ڈالر کی صورت میں مارکیٹ کیپیٹلائزیشن 74ارب ڈالر ہے۔ روپے کی صورت میں پاکستان اسٹاک ایکس چینج کی مارکیٹ کیپیٹلائزیشن 21 ہزار ارب کی تاریخی بلند ترین سطح پر ہے۔

چیئرمین اے کے ڈی گروپ عقیل کریم ڈھیڈی کا خطاب میں کہنا تھا کہ پی آئی اے کی نجکاری سے زیادہ بہتر نجکاری پہلے کسی ریاستی ادارے کی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر شمشاد اختر کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے بطور نگراں وزیرِ خزانہ پی آئی اے کی ضمانتوں کو ایڈجسٹ کیا۔

انہوں نے کہا کہ آئی پی پیز کو سالانہ 1800ارب روپے کپیسٹی چارجز ادا کیے جاتے ہیں۔ گیس کی ڈیمانڈ نہ ہونے کے باوجود گیس امپورٹ کر کے کاروباری لاگت بڑھائی گئی۔ حکومت کو فیصلہ سازی کیلئے کیپیٹل مارکیٹس کے نمائندگان سے مشاورت کرنی چاہیئے۔

چیئرمین عارف حبیب گروپ، عارف حبیب کا خطاب میں کہنا تھا کہ پی آئی اے کی ٹرانزیکشن 180 ارب روپے تاریخ کی سب سے بڑی ٹرانزیکشن ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا جشن پاکستان اسٹاک ایکس چینج میں ہی منانا ضروری تھا۔

انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری کے اسٹرکچر سے متعلق کافی سوالات اٹھے کہ محض 10ارب روپے ادا کیے گئے۔ ہم نے 55ارب روپے ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ 45کروڑ ڈالر پی آئی اے کی ترقی پر خرچ کیے جائیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار 39 سال کی عمر میں انتقال کرگئے، آخری پوسٹ وائرل

معروف اداکار 39 سال کی عمر میں انتقال کرگئے، آخری پوسٹ وائرل

Feb 12, 2026 11:10 AM |
سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

 Feb 12, 2026 01:06 AM |
کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

کرن جوہر اور یوٹیوبر کیری میناٹی میں قانونی تنازع، نازیبا جملوں پر مبنی ویڈیو ڈیلیٹ

 Feb 11, 2026 09:38 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ شیریں جناح کالونی میں 5 ہزار روپے پر تنازع، فائرنگ سے دو نوجوان جاں بحق

Express News

عنبرین جان چیئرپرسن پیمرا مقرر

Express News

وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں معرکہ ترقی بھی جیتیں گے، گورنر سندھ

Express News

کراچی، نوکری کا جھانسہ دے کر خواتین کو اغوا اور تاوان لینے والے ملزمان گرفتار، ماں، 3 بچے بازیاب

Express News

سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنگ کا اجلاس کالعدم قرار دے دیا

Express News

اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج پر حالیہ بیان انتہائی افسوسناک اور جھوٹ پر مبنی ہے، سیکیورٹی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو