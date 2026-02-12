تہاڑ جیل میں چیک باؤنس کیس میں قید اداکاری راجپال یادو کی اہلیہ رادھا نے مشکل وقت میں ساتھ دینے پر بالی ووڈ کے ساتھی اداکاروں کی تعریف کی۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بالی ووڈ اداکار راجپال یادیو چیک باؤنس کیسز میں دہلی کی تہاڑ جیل حکام کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، وہ شدید مالی مشکلات کے باعث قرض کی رقم ادا نہ کرسکے۔
اداکار کی اہلیہ رادھا نے بھارتی نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سب نے ان کا ساتھ دیا ہے، انڈسٹری نے بھرپور تعاون کیا ہے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو مدد کے لیے آگے آئے ہیں۔
اداکار کی ضمانت کی سماعت آج ہوگی اور ان کا خاندان پرامید ہے کہ وہ آج ضمانت پر رہا ہوجائیں گے کیونکہ فلم انڈسٹری کے کئی اداکار ان کی حمایت میں قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔
راجپال یادو کی مدد کرنے والوں میں سونو سود، میکا سنگھ اور گرمیٹ چوہدری شامل ہیں، جب کہ سلمان خان، اجے دیوگن اور ورون دھون نے بھی حمایت کا اظہار کیا ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب یادو کے ایک جذباتی بیان کی خبر سامنے آئی۔
جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈسٹری میں ان کا کوئی دوست نہیں ہے جس کے بعد بالی وڈ کے کئی نمایاں نام آگے بڑھ کر ان کی حمایت میں شامل ہو گئے۔
اداکار سونو سود سب سے پہلے عوامی طور پر راجپال یادو کی مدد کرنے کی اپیل کرنے والوں میں شامل تھے، اس کے بعد، مزید اداکاروں نے بھی رابطہ کیا۔
راجپال یادو کے مینیجر کا کہنا تھا کہ سب نے وعدے کیے ہیں، لیکن ایسے لین دین ایک رات میں نہیں ہوتے، ذہنی طور پر خاندان کو مضبوط رہنا ہوگا جب کہ گھر میں فروری کے بعد کئی تقریبات بھی ہیں، اور سب چاہتے ہیں کہ راجپال بھائی اس سے پہلے باہر ہوں۔ امید ہے کہ وہ کل تک رہا ہو جائیں گے۔
خیال رہے کہ اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے بھول بھلیاں، ہنگامہ، ڈھول، چھپ چھپ کے، پھر ہیرا پھیری، اور کل ہو نہ ہو سمیت دیگر بے شمار کامیاب فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔
چیک باؤنس کیس
بالی ووڈ کامیڈین اداکار راجپال یادیو کو اس وقت جیل بھیجا گیا جب دہلی ہائی کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کر دی جس میں انہوں نے واجب الادا رقم ادا کرنے کے لیے مزید وقت مانگا تھا، اداکار کو تقریباً 9 کروڑ روپے ادا کرنے ہیں۔
یاد رہے کہ اپریل 2018 میں راج پال یادو کو ہندوستان کی عدالت نے قرضہ لینے اور مقررہ وقت پر ادائیگی نہ کرنے پر 6 ماہ قید کی اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی تھی لیکن ان کی فوری ضمانت بھی منظور کرلی گئی تھی۔
تاہم، جون 2024 میں، ہائی کورٹ نے ان کی سزا کو عارضی طور پر معطل کر دیا تھا، بشرطیکہ وہ ’سنجیدہ اور حقیقی اقدامات‘ کریں تاکہ مخالف فریق کے ساتھ دوستانہ تصفیے کے امکان کو تلاش کیا جا سکے۔