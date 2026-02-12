اسرائیل نے ٹرمپ کے ’’بورڈ آف پیس‘‘ میں باضابطہ شمولیت اختیار کرلی

ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے مطابق یہ بورڈ غزہ کے عارضی انتظامی امور کی نگرانی کرے گا

ویب ڈیسک February 12, 2026
facebook whatsup

اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ ’’بورڈ آف پیس‘‘ اقدام میں باضابطہ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ یہ اعلان انہوں نے اپنے حالیہ دورۂ واشنگٹن کے دوران کیا، جہاں انہوں نے صدر ٹرمپ اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی۔

نیتن یاہو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ انہوں نے ’’بورڈ آف پیس‘‘ میں اسرائیل کی رکنیت سے متعلق دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں۔ ملاقات کے بعد جاری تصاویر میں نیتن یاہو اور مارکو روبیو کو دستخط شدہ دستاویز تھامے دیکھا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ سے ایران کے معاملے پر بھی گفتگو کی۔

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے نومبر کے وسط میں ایک قرارداد منظور کی تھی جس کے تحت اس بورڈ اور اس کے ساتھ کام کرنے والے ممالک کو غزہ میں ایک بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام کی اجازت دی گئی۔ غزہ میں اکتوبر سے ایک نازک جنگ بندی جاری ہے، جو ٹرمپ کے پیش کردہ منصوبے کے تحت اسرائیل اور حماس کی منظوری سے عمل میں آئی تھی۔

ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے مطابق یہ بورڈ غزہ کے عارضی انتظامی امور کی نگرانی کرے گا۔ بعد ازاں ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اس بورڈ کو عالمی تنازعات کے حل کے لیے بھی وسعت دی جائے گی۔ بورڈ کا پہلا اجلاس 19 فروری کو واشنگٹن میں ہوگا، جس میں غزہ کی تعمیر نو پر غور کیا جائے گا۔

تاہم بعض ماہرین اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے اس اقدام پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی غیر ملکی بورڈ کی جانب سے کسی علاقے کے انتظامی معاملات کی نگرانی نوآبادیاتی طرز کی یاد دلاتی ہے۔ مزید یہ کہ بورڈ میں کسی فلسطینی نمائندے کی شمولیت نہ ہونے پر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔

ادھر غزہ میں جنگ بندی کے باوجود جھڑپوں اور ہلاکتوں کی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق اکتوبر سے جاری جنگ بندی کے دوران بھی سینکڑوں افراد جان سے جا چکے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

Feb 12, 2026 12:21 PM |
نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

 Feb 12, 2026 12:31 PM |
سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

 Feb 12, 2026 01:06 AM |

متعلقہ

Express News

عُمان میں پہلا روزہ کب ہوگا؛ حکومت نے اعلان کردیا

Express News

پہلے میں موبائل چارج کروں گی؛ بیوی نے معمولی بات پر شوہر کو قتل کردیا

Express News

تھائی لینڈ میں 18 سالہ لڑکے کی اسکول میں فائرنگ؛ طالبہ کو یرغمال بنالیا

Express News

ترکیہ؛ پیرول پر رہا ہوکر سفاک قیدی نے ماں، بیوی اور بیٹی کو گولیوں سے بھون ڈالا

Express News

انڈونیشیا؛ لینڈنگ کے دوران مسافر بردار طیارے پر فائرنگ میں 2 پائلٹس ہلاک

Express News

ٹرمپ کو بُرا کیوں کہا؟ بے رحم باپ نے بیٹی کو بیدردی سے قتل کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو