پاکستان میں پہلا سرکاری آٹزم سینٹر قائم

آٹزم سینٹر میں ایک ہی چھت تلے آٹسٹک بچوں کے علاج کی تمام سہولتیں موجود ہیں، مریم نواز

ویب ڈیسک February 12, 2026
facebook whatsup

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پہلا سرکاری آٹزم سینٹرقائم ہونے پر آٹسٹک بچوں اوران کے والدین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف نے مریم نواز اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایک سال پہلے یہاں خالی زمین تھی آج اللہ کے فضل و کرم سے پہلا آٹزم اسکول بنا دیکھ کر دل خوشی سرشار ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق مریم نوازشریف کا کہنا تھا کہ عالمی معیار کے مطابق آٹزم سینٹر میں ایک ہی چھت تلے آٹسٹک بچوں کے علاج کی تمام سہولتیں موجود ہیں۔ پاکستان ہی نہیں آٹسٹک بچوں کیلئے دنیا بھر میں شاید ایک ہی چھت تلے ایسی سہولتیں میسر نہیں ہوں گی۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پہلا سرکاری آٹزم سینٹرقائم ہونے پر آٹسٹک بچوں اوران کے والدین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ صوبائی معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے آٹسٹک اسکول پراجیکٹ کو اس طرح لیڈ کیا اوردلچسپی لی قابل تحسین ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب بھر میں اسپیشل بچوں کیلئے اسپیشل قسم کی 70بسیں فراہم کررہے ہیں۔ مریم نواز اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم کیقیام کے کارخیرر میں حصہ لینے والوں کو شاباش دیتی ہوں۔ یہ سفر رکنا نہیں چاہیے۔

مریم نوازشریف نے مزید کہا کہ لوگوں کی مشکلات میں آسانی میرے لئے خوشیوں کا باعث بناتی ہے۔ محمد نوازشریف بھی مریم نواز اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم  کے قیام پر خوش ہیں۔

محمد نوازشریف نے کہاکہ پاکستان میں آٹزم کے علاج کیلئے اتنا بڑا ادارہ بنے پر بہت خوشی ہے۔محمد نوازشریف نے آٹسٹک بچو ں کے والدین کو مبارکباد دی اورحوصلہ بھی دیا کہ ریاست مشکل میں ان کے ساتھ ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

Feb 12, 2026 12:21 PM |
نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

 Feb 12, 2026 12:31 PM |
سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

سلمان خان کے بعد ان کے بہنوئی کو بھی دھمکی موصول

 Feb 12, 2026 01:06 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ شیریں جناح کالونی میں 5 ہزار روپے پر تنازع، فائرنگ سے دو نوجوان جاں بحق

Express News

عنبرین جان چیئرپرسن پیمرا مقرر

Express News

وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں معرکہ ترقی بھی جیتیں گے، گورنر سندھ

Express News

کراچی، نوکری کا جھانسہ دے کر خواتین کو اغوا اور تاوان لینے والے ملزمان گرفتار، ماں، 3 بچے بازیاب

Express News

سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنگ کا اجلاس کالعدم قرار دے دیا

Express News

اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج پر حالیہ بیان انتہائی افسوسناک اور جھوٹ پر مبنی ہے، سیکیورٹی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو