پاکستان کا دوسرا مقامی سیٹلائٹ (EO-2) کامیابی سے لانچ

EO-2 منصوبہ بندی اور وسائل کے انتظام کے لیے اہم ڈیٹا فراہم کرے گا

ویب ڈیسک February 12, 2026
پاکستان کا دوسرا مقامی سیٹلائٹ (EO-2) خلا میں کامیابی سے لانچ کردیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سپارکو نے چین کے یانگ جیانگ سی شور سینٹر سے (EO-2) لانچ کر کے اہم سنگِ میل طے کیا۔

سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے اور امیجنگ کی صلاحیت بڑھائے گا جبکہ سپارکو کا EO-2 لانچ، ملکی خلائی مہارت کی علامت ہے۔

سپارکو کا (EO-2) منصوبہ بندی اور وسائل کے انتظام کے لیے اہم ڈیٹا فراہم کرے گا۔ پاکستان کے سیٹلائٹس کے بیڑے میں اضافہ، مشاہدات کی تسلسل اور درستگی بہتر ہوگی۔

سیٹلائٹ حکمرانی، آفات کے انتظام اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی میں معاون ثابت ہوگا۔ مقامی (EO-2) پاکستان کی سیٹلائٹ تیاری میں خود انحصاری ظاہر کرتا ہے۔
