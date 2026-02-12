پشاور: طالبات کا مرد اساتذہ کے ساتھ ہرقسم کا رابطہ مکمل طور پر ممنوع قرار

خیبرپختونخوا حکومت نے جامعات میں طالبات کے تحفظ کیلئے اہم اقدامات کا اعلان کر دیا۔
اعلامیے کے مطابق فیکلٹی اور طالبات کے میل جول پر سخت ضابطہ اخلاق نافذ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے جبکہ طالبات کی شکایات کے فوری حل کیلئے یونیورسٹی انتظامیہ کو واضح احکامات دیے گئے ہیں۔
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہراسگی کے خلاف آگاہی سیمینار لازمی قرار دے دیے گئے ہیں اور جامعات میں سال میں کم از کم سہ ماہی ورکشاپس منعقد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہراسگی کے خلاف تحفظ ایکٹ 2010 اور ایچ ای سی پالیسی سے متعلق آگاہی بھی دی جائے گی۔
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی ہدایت پر پشاور یونیورسٹی ہراسانی کیس پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزیراعلیٰ نے تمام جامعات سے رپورٹ طلب کر لی ہے اور یونیورسٹیوں کو ہدایات پر فوری عملدرآمد یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔
اعلامیے کے مطابق محکمہ ہائر ایجوکیشن کو رپورٹ باقاعدگی سے ارسال کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔