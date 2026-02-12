محسن نقوی اور طلال چوہدری سے امریکی محکمہ خارجہ کےمعاون کی  اہم ملاقات 

‎امریکی وزیر  نے اسلام آباد اور کوئٹہ کے حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت کی

ویب ڈیسک February 12, 2026
facebook whatsup

 وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیرمملکت طلال چوہدری سے امریکہ کے محکمہ خارجہ کے معاون وزیر برائے جنوبی و وسطی ایشیا جان مارک پومرشائم نے  اہم ملاقات کی۔‎

امریکی سفیر نیٹلی بیکر بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ ‎امریکی وزیر  نے اسلام آباد اور کوئٹہ کے حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت کی اور متاثرین سے  تعزیت کا اظہار کیا۔ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ انسدادِ دہشت گردی خصوصاً داخلی سکیورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر  بات چیت کی گئی۔

ملاقات کے دوران مائننگ، منرلز اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری اور شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ‎دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی تعاون ناگزیر ہے اور ‎اس ضمن میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ‎مائننگ، منرلز اور توانائی کے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کا خیرمقدم کرتے ہیں۔‎دہشت گردی کے خاتمے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پاکستان عالمی شراکت داری پر یقین رکھتا ہے۔

وزیر داخلہ محسن نقوی نے مزید کہا کہ ‎امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں محفوظ ترین ماحول فراہم کیا جائے گا۔ امریکی وزیر جان مارک پومر شائم‎نے کہا کہ ‎امریکہ ہمیشہ پاکستان کے تعلقات کو نہایت اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

وفاقی ‎سیکرٹری داخلہ اور اعلی حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Feb 12, 2026 03:51 PM |
تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

 Feb 12, 2026 04:03 PM |
نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

 Feb 12, 2026 12:31 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ شیریں جناح کالونی میں 5 ہزار روپے پر تنازع، فائرنگ سے دو نوجوان جاں بحق

Express News

عنبرین جان چیئرپرسن پیمرا مقرر

Express News

وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں معرکہ ترقی بھی جیتیں گے، گورنر سندھ

Express News

کراچی، نوکری کا جھانسہ دے کر خواتین کو اغوا اور تاوان لینے والے ملزمان گرفتار، ماں، 3 بچے بازیاب

Express News

سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنگ کا اجلاس کالعدم قرار دے دیا

Express News

اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج پر حالیہ بیان انتہائی افسوسناک اور جھوٹ پر مبنی ہے، سیکیورٹی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو