ٹریفک پولیس نے 1 سال کا چالان کا ٹارگٹ ڈھائی مہینوں میں اکٹھا کردیا

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر7 لاکھ 7 ہزار گاڑیاں و موٹر سائیکلیں بند کیں

ویب ڈیسک February 12, 2026
facebook whatsup

ٹریفک حکام نے موٹر وہیکل آرڈنینس میں ترامیم کے بعد ڈھائی ماہ میں 12 ارب 55کروڑ روپے اکٹھے کرلیے۔

تفصیلات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک پولیس نے ڈھائی ماہ میں 34 لاکھ 95 ہزار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر چالان کئے۔

جرمانوں کی مد میں شہریوں کے 6 ارب 27 کروڑ کے چالان کئے گئے۔ 45 لاکھ 75 ہزار لائسنس رینیول اور نئے لائسنس کے اجرا پر6ارب 27کروڑ سے زائد کا ریوینیو اکٹھا کیا گیا۔

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر7 لاکھ 7 ہزار گاڑیاں و موٹر سائیکلیں بند کیں۔ 2 ہزار7 پولیس کی گاڑیوں کے چالان اور5 سو75 پولیس اہلکاروں کی گاڑیاں تھانوں میں بند کی گئیں۔

دیگر سرکاری محکموں کی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 11 سو 25 کے چالان 7 سو 83 کو تھانوں میں بند کیا گیا۔ کم عمرڈرائیورز کے خلاف سختی پر87 فیصد قابو پایا گیا۔

ٹریفک پولیس نے ڈھائی ماہ کی رپورٹ وزیراعلی پنجاب کو جمع کروا دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Feb 12, 2026 10:51 AM |
تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

Feb 12, 2026 07:21 AM |
نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

 Feb 12, 2026 07:31 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ شیریں جناح کالونی میں 5 ہزار روپے پر تنازع، فائرنگ سے دو نوجوان جاں بحق

Express News

عنبرین جان چیئرپرسن پیمرا مقرر

Express News

وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں معرکہ ترقی بھی جیتیں گے، گورنر سندھ

Express News

کراچی، نوکری کا جھانسہ دے کر خواتین کو اغوا اور تاوان لینے والے ملزمان گرفتار، ماں، 3 بچے بازیاب

Express News

سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنگ کا اجلاس کالعدم قرار دے دیا

Express News

اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج پر حالیہ بیان انتہائی افسوسناک اور جھوٹ پر مبنی ہے، سیکیورٹی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو