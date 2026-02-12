کینیڈا میں ہولناک اسکول فائرنگ سے 9 ہلاکتیں، حملہ آور 18 برس کی لڑکی نکل آئی

کینیڈا میں اسکول فائرنگ کے واقعات نہایت کم ہوتے ہیں تاہم یہ حملہ ملکی تاریخ کے مہلک ترین واقعات میں شمار کیا جا رہا ہے

ویب ڈیسک February 12, 2026
facebook whatsup

کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے قصبے ٹمبلر رج میں ہونے والی ایک ہولناک اسکول فائرنگ کے واقعے میں پولیس نے 18 سالہ خاتون کو مرکزی ملزم قرار دیا ہے۔

حکام کے مطابق ملزمہ نے اسکول پر حملے سے قبل اپنی والدہ اور سوتیلے بھائی کو گھر میں قتل کیا اور بعد ازاں خودکشی کر لی۔

رائٹرز کے مطابق پولیس نے بتایا کہ ملزمہ، جس کی شناخت جیسی وان روٹسیلار کے نام سے کی گئی، ماضی میں ذہنی صحت کے مسائل کا شکار رہی اور صوبائی مینٹل ہیلتھ ایکٹ کے تحت مختلف اوقات میں اس کا معائنہ بھی کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے محرکات کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔

پولیس نے ابتدائی طور پر ہلاکتوں کی تعداد دس بتائی تھی تاہم بعد میں اسے کم کرکے نو کر دیا گیا، جن میں ملزمہ بھی شامل ہے۔ حکام کے مطابق اسکول میں ایک ٹیچر اور پانچ طلبہ جاں بحق ہوئے جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے، جن میں سے دو کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔

وزیر اعظم مارک کارنی نے واقعے پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے اپنا یورپ کا دورہ ملتوی کر دیا اور سرکاری عمارتوں پر سات روز تک قومی پرچم سرنگوں رکھنے کا اعلان کیا۔ پارلیمنٹ میں بھی ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔

کینیڈا میں اسکول فائرنگ کے واقعات نہایت کم ہوتے ہیں، تاہم یہ حملہ ملکی تاریخ کے مہلک ترین واقعات میں شمار کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ 2020 میں نووا اسکاٹیا میں ایک مسلح شخص نے 22 افراد کو قتل کر دیا تھا، جبکہ 1989 میں مونٹریال میں ایک تعلیمی ادارے پر حملے میں 14 طالبات جاں بحق ہوئیں تھیں۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ نے اکیلے کارروائی کی اور واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Feb 12, 2026 10:51 AM |
تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

تہاڑ جیل میں قید بھارتی اداکار کی اہلیہ کا بالی ووڈ سے متعلق بڑا دعویٰ

Feb 12, 2026 07:21 AM |
نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

نوجوان اداکار کی انتقال سے پہلے کی گئی آخری پوسٹ وائرل

 Feb 12, 2026 07:31 AM |

متعلقہ

Express News

عُمان میں پہلا روزہ کب ہوگا؛ حکومت نے اعلان کردیا

Express News

پہلے میں موبائل چارج کروں گی؛ بیوی نے معمولی بات پر شوہر کو قتل کردیا

Express News

تھائی لینڈ میں 18 سالہ لڑکے کی اسکول میں فائرنگ؛ طالبہ کو یرغمال بنالیا

Express News

ترکیہ؛ پیرول پر رہا ہوکر سفاک قیدی نے ماں، بیوی اور بیٹی کو گولیوں سے بھون ڈالا

Express News

انڈونیشیا؛ لینڈنگ کے دوران مسافر بردار طیارے پر فائرنگ میں 2 پائلٹس ہلاک

Express News

ٹرمپ کو بُرا کیوں کہا؟ بے رحم باپ نے بیٹی کو بیدردی سے قتل کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو