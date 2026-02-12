سی ڈی اے بورڈ نے لوئر کورٹس سے متصل وکلاء چیمبرز اور کثیر المنزلہ پارکنگ ایریا کی تعمیر کے لئے پلاٹ کی الاٹمنٹ کی منظوری دے دی ہے۔
تفصیلات کے مطابق چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت سی ڈی اے بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں متعدد ایجنڈا آئٹمز زیر بحث آئے۔
اجلاس میں لوئر کورٹس سے متصل وکلاء چیمبرز اور کثیر المنزلہ پارکنگ ایریا کی تعمیر کے لئے پلاٹ کی الاٹمنٹ کی منظوری دی گئی۔
وکلاء چیمبرز اور کثیر المنزلہ پارکننگ کی تعمیر کے لئے پلاٹ پہلے سے الاٹ شدہ پلاٹ کے متبادل منسٹری آف لاء اینڈ جسٹس کی درخواست پر دیا گیا۔
اجلاس میں پاکستان انجنئیرنگ کونسل کو بھی پلاٹ الاٹ کرنے کی منظوری دی گئی۔ سی ڈی اے بورڈ کے اجلاس میں Mauve Area میں فیلڈ آڈٹ آفس کمپلیکس کی تعمیر کیلئے اراضی کی فراہمی کی درخواست پرغور کیاگیا۔
اسلام آباد میں پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے شاہدرہ ڈیم منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی و تفصیلی ڈیزائن، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی سٹڈی اور کنڈکشن لائنز کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔
اسلام آباد کی انتظامی حدود کیلئے ڈیجیٹل بیس میپ، جغرافیائی ویب پورٹلز اور فیصلہ سازی کے نظام کیلئے جی آئی ایس پر مبنی ڈیٹا سیٹس تیار کرنے کیلئے سپارکو اور جنرل سروے آف پاکستان سے تکینیکی معاونت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت میں فائر ڈیٹیکشن، فائر سپریشن، لائف سیفٹی اور ایچ وی اے سی سسٹمز کی تشخیص، بحالی، اپ گریڈیشن، ڈیزائننگ، خریداری اور تعمیر کیلئے سرکاری و غیر سرکاری ملکیت میں موجود ادارے (ایس او ای) کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کی منظوری دی گئی۔