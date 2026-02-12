پی ٹی آئی خیبرپختونخوا کے صدر کی ’سب بھول کر‘ آگے بڑھنے کی پیشکش

آپ عمران خان کو تکلیف دیں گے تو کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا، جنید اکبر

ویب ڈیسک February 12, 2026
فوٹو فائل

پاکستان تحریک انصاف خیبرپختونخوا کے صدر اور رکن قومی اسمبلی جنید اکبر نے حکومت کو ایک بار پھر سب بھول کر آگے بڑھنے کی پیش کش کردی۔

اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف خیبرپختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کہا کہ آج ملک کے حالات ایسے ہیں کہ سابق وزیراعظم کی بینائی ضائع ہوگئی، ان حالات میں میرے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اسمبلی نہیں آرہے۔

انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اور وزیر داخلہ کو بھی معلوم ہے کہ آپ منتخب ہو کر نہیں آئے، اسی وجہ سے ہمارا یوتھ آپ سے بہت دور ہو گیا، یہ آپ کو تب قبول کرے گا جب آپ عمران خان کو قبول کریں گے۔

جنید اکبر نے کہا کہ آپ عمران خان کو نہیں توڑ سکتے اگر توڑنا ہوتا تو تین سال میں توڑ لیتے، ہمیں مضبوط پاکستان چاہیے۔ خیبرپختونخوا کے صدر نے کہا کہ میں ہر اس بندے کو دہشت گرد سمجھتا ہوں جو کسی بندے کی جان لے، جس نے خان کو ستایا وہ رسوا ہوگا۔

جنید اکبر نے پیش کش کی کہ آئیں سب بھول کر آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی کا مسئلہ کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، آپ عمران خان کو تکلیف دیں گے تو کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا۔
