پاکستان تحریک انصاف خیبرپختونخوا کے صدر اور رکن قومی اسمبلی جنید اکبر نے حکومت کو ایک بار پھر سب بھول کر آگے بڑھنے کی پیش کش کردی۔
اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف خیبرپختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کہا کہ آج ملک کے حالات ایسے ہیں کہ سابق وزیراعظم کی بینائی ضائع ہوگئی، ان حالات میں میرے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اسمبلی نہیں آرہے۔
انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اور وزیر داخلہ کو بھی معلوم ہے کہ آپ منتخب ہو کر نہیں آئے، اسی وجہ سے ہمارا یوتھ آپ سے بہت دور ہو گیا، یہ آپ کو تب قبول کرے گا جب آپ عمران خان کو قبول کریں گے۔
جنید اکبر نے کہا کہ آپ عمران خان کو نہیں توڑ سکتے اگر توڑنا ہوتا تو تین سال میں توڑ لیتے، ہمیں مضبوط پاکستان چاہیے۔ خیبرپختونخوا کے صدر نے کہا کہ میں ہر اس بندے کو دہشت گرد سمجھتا ہوں جو کسی بندے کی جان لے، جس نے خان کو ستایا وہ رسوا ہوگا۔
جنید اکبر نے پیش کش کی کہ آئیں سب بھول کر آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی کا مسئلہ کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، آپ عمران خان کو تکلیف دیں گے تو کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا۔