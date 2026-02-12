مرونل ٹھاکر 14 فروری کو رجنی کانت کے داماد سے شادی کررہی ہیں؟ اداکارہ کا ردعمل

سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں اداکار ویلنٹائن ڈے کے موقع پر شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے

بالی ووڈ اداکارہ مرونل ٹھاکر نے اداکار دھنوش کے ساتھ ویلنٹائن ڈے پر شادی کی خبروں پر بالآخر خاموشی توڑ دی ہے۔

گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر یہ افواہیں گردش کررہی تھیں کہ مرونل 14 فروری کو دھنوش کے ساتھ رشتۂ ازدواج میں منسلک ہونے والی ہیں، جس کے بعد مداحوں میں چہ مگوئیاں تیز ہوگئی تھیں۔

حال ہی میں ایک انٹرویو میں مرونل نے ان خبروں کو ہنستے ہوئے مسترد کردیا۔ ان کا کہنا تھا ’’یہ 14 فروری تو یکم اپریل یعنی ’اپریل فول‘ جیسا دن بننے جارہا ہے، کیونکہ میں شادی نہیں کر رہی۔‘‘ اداکارہ کے اس مزاحیہ ردعمل نے واضح کر دیا کہ شادی سے متعلق تمام قیاس آرائیاں محض افواہیں ہیں۔

سوشل میڈیا پر چند پوسٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ دونوں اداکار ویلنٹائن ڈے کے موقع پر شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے، تاہم مرونل کے بیان کے بعد ان خبروں کی حقیقت کھل کر سامنے آگئی ہے۔

مرونل ٹھاکر نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس شادی کی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں اور یہ سب محض قیاس آرائیوں کا نتیجہ ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یاد رہے کہ ماضی میں بھی مرونل ٹھاکر کا نام مختلف ساتھی فنکاروں کے ساتھ جوڑا جاتا رہا ہے، تاہم وہ عموماً ایسی خبروں کو نظرانداز کرتی آئی ہیں۔ دھنوش، جو اپنی ذاتی زندگی کے باعث بھی خبروں میں رہتے ہیں، اس معاملے پر ان کی طرف سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔
 
