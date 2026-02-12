پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن (سپارکو) نے پاکستان کا دوسرا مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO-2 چین کے یانگ جیانگ سی شور لانچ سینٹر سے کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) سے جاری بیان کے مطابق EO-2 کو سپارکو کے سیٹلائٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں مکمل طور پر مقامی تحقیق اور سسٹمز انجینئرنگ کے ذریعے تصور، ڈیزائن اور انٹیگریٹ کیا گیا۔
بیان میں کہا گیا کہ نئے سٹیلائٹ کی لانچنگ سیٹلائٹ ڈیزائن، پے لوڈ انٹیگریشن، ٹیسٹنگ اور مشن ریڈینس میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی مہارت کا مظہر ہے۔
اس حوالے سے بتایا گیا کہ سیٹلائٹ EO-1 کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار کیا گیا اور EO-2 مختلف روشنی کے حالات میں زمین کا مشاہدہ کرے گا، جس سے سطحی خدوخال کی بہتر تشریح، تبدیلیوں کی نشان دہی اور امیجنگ کے تسلسل میں بہتری آئے گی۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہEO-2 پاکستان کے ارتھ آبزرویشن بیڑے کو مزید مضبوط بنائے گا اور قومی منصوبہ بندی، گورننس، وسائل کے مؤثر انتظام اور مقامی طور پر تیار کردہ قابل اعتماد خلائی نظاموں کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔