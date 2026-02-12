اداکارہ مشی خان جو اپنی صاف گوئی اور بے باک گفتگو کے باعث اکثر سوشل میڈیا پر دکھائی دیتی ہیں، ان کی ایک تازہ وائرل ویڈیو نے اُن کے مداحوں کو بھی اشکبار کردیا۔
مشی خان اپنی ویڈیو میں آبدیدہ اور شکوہ کرتی نظر آئیں، یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر فوراً وائرل ہوگئی اور مداحوں نے بھی مشی خان کو دلاسا دیا۔
وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ مشی خان غمگین اور افسردہ ہیں۔ روتے ہوئے مشی خان نے عمران خان کی بینائی سے متعلق باتیں بھی کیں۔
مشی خان نے کہا کہ ’’خان صاحب کی آنکھ، کتنا دُکھ ہورہا ہے۔ کسی کی آنکھ کسی کی غفلت کی وجہ سے اس کی بینائی چلی جائے‘‘۔
مشی نے یہ بھی کہا کہ ’’اُن کے بار بار بتائے جانے کے باوجود بھی کسی نے انھیں میڈیکل سہولت نہیں دی۔ کسی کی بینائی چلے جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔‘‘
مشی خان نے نام لیے بغیر کہا کہ ’’آپ کیسے ظالم لوگ ہیں‘‘۔ اس وائرل ویڈیو پر لوگ مشی خان کو دلاسا دیتے ہوئے مختلف کمنٹس کررہے ہیں۔