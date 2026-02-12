ایران میں انقلابی تقریبات کے دوران ’بعل دیوتا‘ کے مجسمے کو آگ لگادی گئی

تقریبات کے دوران ’’مرگ بر اسرائیل‘‘ اور ’’مرگ بر امریکا‘‘ کے نعرے بھی زور و شور سے لگائے گئے

ویب ڈیسک February 12, 2026
facebook whatsup

ایران میں 1979 کے اسلامی انقلاب کی 47 ویں برسی کے موقع پر تہران اور دیگر بڑے شہروں میں جاری سرکاری تقریبات کے دوران مظاہرین نے ’بعل‘ کے نام سے مشہور ایک مجسمے کو آگ لگا دی اور ’’مرگ بر اسرائیل‘‘ کے نعرے لگائے۔

یہ مظاہرے ’’22 بہمن‘‘ کے نام سے منائے جانے والے سرکاری جلسوں کا حصہ تھے، جن میں بڑی تعداد میں افراد نے شرکت کی اور ایران کی موجودہ سیاسی اور علاقائی پالیسیوں کے حق میں اظہارِ یکجہتی کیا۔ بعل کے مجسمے پر ڈیوڈ کے ستارے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر بھی تھی، جسے مظاہرین نے جلایا۔

ایرانی میڈیا کے مطابق بعل کو ایک قدیم دیوتا کے طور پر دکھایا جاتا ہے اور اس علامتی عمل کو مغربی طاقتوں اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے طور پر پیش کیا گیا۔ محاذ آرائی اور سیاسی تناؤ کے پس منظر میں، اس طرح کے مظاہرے ایران کی سرکاری پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں جو امریکا اور اسرائیل پر سخت مؤقف رکھتی ہے۔

ان تقریبات کے دوران ’’مرگ بر اسرائیل‘‘ اور ’’مرگ بر امریکا‘‘ جیسے نعرے بھی زور و شور سے لگائے گئے، جن کا استعمال تہران کی ریاستی تقریبات میں اکثر دیکھا جاتا ہے اور یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ایران کی انقلابی شناخت کا حصہ ہیں۔

یہ سالانہ اجتماعات اس سال اُس سیاسی پسِ منظر میں سامنے آئے ہیں جب ملک نے حال ہی میں امریکا اور مغربی طاقتوں کے ساتھ کشیدہ تعلقات، اقتصادی مشکلات اور گزشتہ مہینوں میں بڑے پیمانے پر ہونے والے احتجاجات کا سامنا کیا ہے۔ بعض رپورٹوں نے انقلاب کی برسی کے موقع پر عوامی غم و غصے اور حکومتی حمایت دونوں کی ملی جلی جھلک بھی دکھائی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عمران خان کی آنکھ خراب ہونے کا سن کر مشی خان رو پڑیں، ویڈیو وائرل

عمران خان کی آنکھ خراب ہونے کا سن کر مشی خان رو پڑیں، ویڈیو وائرل

 Feb 12, 2026 09:40 PM |
مرونل ٹھاکر 14 فروری کو رجنی کانت کے داماد سے شادی کررہی ہیں؟ اداکارہ کا ردعمل

مرونل ٹھاکر 14 فروری کو رجنی کانت کے داماد سے شادی کررہی ہیں؟ اداکارہ کا ردعمل

 Feb 12, 2026 08:49 PM |
ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Feb 12, 2026 03:51 PM |

متعلقہ

Express News

عُمان میں پہلا روزہ کب ہوگا؛ حکومت نے اعلان کردیا

Express News

پہلے میں موبائل چارج کروں گی؛ بیوی نے معمولی بات پر شوہر کو قتل کردیا

Express News

تھائی لینڈ میں 18 سالہ لڑکے کی اسکول میں فائرنگ؛ طالبہ کو یرغمال بنالیا

Express News

ترکیہ؛ پیرول پر رہا ہوکر سفاک قیدی نے ماں، بیوی اور بیٹی کو گولیوں سے بھون ڈالا

Express News

انڈونیشیا؛ لینڈنگ کے دوران مسافر بردار طیارے پر فائرنگ میں 2 پائلٹس ہلاک

Express News

ٹرمپ کو بُرا کیوں کہا؟ بے رحم باپ نے بیٹی کو بیدردی سے قتل کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو