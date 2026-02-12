’کام کرتی ہوں نواز شریف کی طرح دعویٰ نہیں کرتی‘، مریم نواز کی زبان پھسل گئی، ویڈیو وائرل

میانوالی میں ایک پروگرام میں خطاب کے دوران جوش خطابت میں مریم نواز کی زبان پھسل گئی، یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا

ویب ڈیسک February 12, 2026
میانوالی میں جلسے کے دوران وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زبان پھسل گئی۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز میانوالی میں منعقدہ پروگرام میں پہنچی اور عوام سے خطاب کیا۔

اس دوران جوش خطابت میں ایک موقع پر اُن کی زبان پھسلی اور اُن کے منہ سے نکل گیا کہ ’میانوالی والوں یہ صرف دعویٰ نہیں، مریم نواز ، نوازشریف کی طرح دعویٰ نہیں کرتی بلکہ کام کر کے دکھاتی ہے الحمد اللہ‘۔

انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے میانوالی سے صرف محبت کا دعویٰ نہیں کیا، آپ بتائیں کہ یہاں گرین بس آئی کہ نہیں آئی؟ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت سڑکیں صاف ہورہی ہیں یا نہیں ہورہیں؟۔

وزیراعلیٰ پنجاب نے عوام سے سوال کیا کہ ’میانوالی میں دل کا اسپتال بنا ہے کہ نہیں بنا؟ سڑکیں بنی کہ نہیں بنیں؟ آج میں میانوالی کے پہلے دل کے امراض کا افتتاح کر کے آرہی ہوں۔
