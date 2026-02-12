وزیراعلی پنجاب تک براہ راست تجاویز پہنچانے کیلئے ٹاک ٹو سی ایم پورٹل قائم

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 2026کو یوتھ کا سال قرار دیا ہے، یوتھ براہ راست ابلاغ کرسکیں گے، مریم اورنگزیب

ویب ڈیسک February 12, 2026
facebook whatsup
فوٹو: اسکرین شاٹ
لاہور:

پنجاب میں پہلی مرتبہ وزیراعلیٰ تک عوامی تجاویز پہنچانے کے لیے‘ٹاک ٹو سی ایم’ خصوصی پورٹل قائم کیا گیا۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ‘ٹاک ٹو سی ایم’ پورٹل کا ڈیجیٹل آغاز کردیا اور سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ‘ٹاک ٹو سی ایم’ پورٹل کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ وزیراعلی تک براہ راست تجاویز پہنچانے کے لیے منفرد پورٹل ہے۔

مریم اورنگزیب نے بریفنگ میں بتایا کہ ‘ٹاک ٹو سی ایم’ پورٹل میں 20 سال اور اس سے اوپر نوجوانوں کے لیے الگ الگ سیکشن/انٹرفیز قائم کردیے گئے ہیں اور صوبہ بھر سے نوجوان سی ایم کے پروگرام اور پراجیکٹس کے متعلق آئیڈیاز اور خیالات کا اظہار کر سکیں گے۔

انہوں نے بتایا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 2026کو یوتھ کا سال قرار دیا ہے، ‘ٹاک ٹو سی ایم’ پنجاب کی تاریخ میں بننے والا اپنی نویت کا پہلا پورٹل ہے، وزیراعلیٰ مریم نوازشریف سے یوتھ ٹاک ٹو سی ایم پورٹل کے ذریعے براہ راست ابلاغ کرسکیں گے۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ نوجوان ٹاک ٹو سی ایم پورٹل کے ذریعے وزیراعلیٰ پنجاب کے پروگرام اور پراجیکٹس پر اپنا فیڈ بیک یا تجاویز دے سکیں گے، نوجوان اس پورٹل پر اپنا نام اور مختصر معلومات کے ساتھ آئیڈیاز بھی شیئر کرسکیں گے۔

سینئر وزیر نے کہا کہ 20 سال سے اوپر نوجوانوں کے لیے ٹاک ٹو سی ایم پورٹل پر الگ انٹرفیز بنایاگیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عمران خان کی آنکھ خراب ہونے کا سن کر مشی خان رو پڑیں، ویڈیو وائرل

عمران خان کی آنکھ خراب ہونے کا سن کر مشی خان رو پڑیں، ویڈیو وائرل

 Feb 12, 2026 09:40 PM |
مرونل ٹھاکر 14 فروری کو رجنی کانت کے داماد سے شادی کررہی ہیں؟ اداکارہ کا ردعمل

مرونل ٹھاکر 14 فروری کو رجنی کانت کے داماد سے شادی کررہی ہیں؟ اداکارہ کا ردعمل

 Feb 12, 2026 08:49 PM |
ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Feb 12, 2026 03:51 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ شیریں جناح کالونی میں 5 ہزار روپے پر تنازع، فائرنگ سے دو نوجوان جاں بحق

Express News

عنبرین جان چیئرپرسن پیمرا مقرر

Express News

وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں معرکہ ترقی بھی جیتیں گے، گورنر سندھ

Express News

کراچی، نوکری کا جھانسہ دے کر خواتین کو اغوا اور تاوان لینے والے ملزمان گرفتار، ماں، 3 بچے بازیاب

Express News

سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنگ کا اجلاس کالعدم قرار دے دیا

Express News

اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج پر حالیہ بیان انتہائی افسوسناک اور جھوٹ پر مبنی ہے، سیکیورٹی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو