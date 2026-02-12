لاہور:
پنجاب میں پہلی مرتبہ وزیراعلیٰ تک عوامی تجاویز پہنچانے کے لیے‘ٹاک ٹو سی ایم’ خصوصی پورٹل قائم کیا گیا۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ‘ٹاک ٹو سی ایم’ پورٹل کا ڈیجیٹل آغاز کردیا اور سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ‘ٹاک ٹو سی ایم’ پورٹل کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ وزیراعلی تک براہ راست تجاویز پہنچانے کے لیے منفرد پورٹل ہے۔
مریم اورنگزیب نے بریفنگ میں بتایا کہ ‘ٹاک ٹو سی ایم’ پورٹل میں 20 سال اور اس سے اوپر نوجوانوں کے لیے الگ الگ سیکشن/انٹرفیز قائم کردیے گئے ہیں اور صوبہ بھر سے نوجوان سی ایم کے پروگرام اور پراجیکٹس کے متعلق آئیڈیاز اور خیالات کا اظہار کر سکیں گے۔
انہوں نے بتایا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 2026کو یوتھ کا سال قرار دیا ہے، ‘ٹاک ٹو سی ایم’ پنجاب کی تاریخ میں بننے والا اپنی نویت کا پہلا پورٹل ہے، وزیراعلیٰ مریم نوازشریف سے یوتھ ٹاک ٹو سی ایم پورٹل کے ذریعے براہ راست ابلاغ کرسکیں گے۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ نوجوان ٹاک ٹو سی ایم پورٹل کے ذریعے وزیراعلیٰ پنجاب کے پروگرام اور پراجیکٹس پر اپنا فیڈ بیک یا تجاویز دے سکیں گے، نوجوان اس پورٹل پر اپنا نام اور مختصر معلومات کے ساتھ آئیڈیاز بھی شیئر کرسکیں گے۔
سینئر وزیر نے کہا کہ 20 سال سے اوپر نوجوانوں کے لیے ٹاک ٹو سی ایم پورٹل پر الگ انٹرفیز بنایاگیا ہے۔