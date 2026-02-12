کراچی کی اہم شاہراہوں سے کچرا کنڈیاں ختم کرنے کا فیصلہ

شہریوں کو صفائی ںظر آنی چاہیے، کمشنر کراچی کی ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت

نعیم خانزادہ February 13, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل

کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں شہر کی اہم شاہراہوں پر قائم کچرا کنڈیوں کے خاتمے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت ان کے دفتر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے افسران کا اجلاس منعقد کیا، جس میں شہر میں صفائی کی  موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔

کمشنر کراچی نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ وہ شہر میں صفائی کی  صورتحال بہتر بنانے کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کریں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ساتھ رابط اور تعاون فراہم کریں۔

اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لئے سوئپنگ کارکردگی کو بہتر بنایا جائے گی اور کام کے اوقات پر سختی سے عمل کرایا جائے گا۔

اجلاس میں طے پایا کہ  جن سڑکوں اور علاقوں میں صفائی کی شکایت ہوگی متعلقہ انچارج افسر کو وضاحت دینی ہوگی جبکہ سالڈ ویسٹ بورڈ کو ہدایت کی گئی کہ شہریوں کو صفائی نظر آنی چاہیے۔

اجلاس میں ڈپٹی کمشنرز نے اپنے اپنے ضلع میں صفائی کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس نے کم عمر بچوں سے صفائی کے کام کی  شکایات کا نوٹس لیا  اور فیصلہ کیا گیا کہ متعلقہ افسران کو پابند کیا جائے گا کہ وہ ملازمت میں عمر کی حد کی شرائط پر سختی سے عمل کریں جبکہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تمام افسران   ملازمت کی مقررہ حد اور  مقررہ کم از کم تنخواہ  کے قانون پر سختی عمل کرائیں گے۔

اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام ڈپٹی کمشنرز اپنے اپنے ضلع میں صٖفائی کے کام کو بہتر بنانے کے لئے متعلقہ افسران کے ساتھ مانیٹرنگ کا نظام مؤثر بنائیں۔

اجلاس میں شاہراؤں پر شہریوں کے لئے تکلیف کا باعث بننے والی کچرا کنڈیوں کے خاتمے اور منتقلی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔

کمشنر کو بتایا گیا کہ شہر میں چھوٹی بڑی تین ہزار کچرا کنڈیویں میں سے دوہزار پانچ سو کچرا کنڈیاں ختم کر دی گئی ہیں جبکہ رہ جانے والی  پانچ سو کچرا کنڈیوں کی  سڑکوں سے منتقل کی منصوبہ بند ی کر لی گئی ہے۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ ہر ضلع میں  کچرا کنڈی کے متبادل کے طور پر ایک ری سائیکلنگ سائٹ بنائی جائے گی جہاں کچرے کو ری سائیکل کیا جا سکے گا اس سلسلہ میں سالڈ ویسٹ بورڈ نے  ٹاون انتظامیہ سے  جگہ کی نشاندھی  کے لئے رجوع کیا ہے۔

اجلاس میں مینجنگ ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق نظامانی نے کمشنر کو سویپنگ کارکردگی، گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز کے قیام اور لینڈ فل سائٹس پر ری سائیکلنگ یونٹس منصوبہ کی تفصیلات سے آگاہ کیا ۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عمران خان کی آنکھ خراب ہونے کا سن کر مشی خان رو پڑیں، ویڈیو وائرل

عمران خان کی آنکھ خراب ہونے کا سن کر مشی خان رو پڑیں، ویڈیو وائرل

 Feb 12, 2026 09:40 PM |
مرونل ٹھاکر 14 فروری کو رجنی کانت کے داماد سے شادی کررہی ہیں؟ اداکارہ کا ردعمل

مرونل ٹھاکر 14 فروری کو رجنی کانت کے داماد سے شادی کررہی ہیں؟ اداکارہ کا ردعمل

 Feb 12, 2026 08:49 PM |
ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

ہالی ووڈ کے معروف اداکار 48 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

 Feb 12, 2026 03:51 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ شیریں جناح کالونی میں 5 ہزار روپے پر تنازع، فائرنگ سے دو نوجوان جاں بحق

Express News

عنبرین جان چیئرپرسن پیمرا مقرر

Express News

وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں معرکہ ترقی بھی جیتیں گے، گورنر سندھ

Express News

کراچی، نوکری کا جھانسہ دے کر خواتین کو اغوا اور تاوان لینے والے ملزمان گرفتار، ماں، 3 بچے بازیاب

Express News

سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائنگ کا اجلاس کالعدم قرار دے دیا

Express News

اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج پر حالیہ بیان انتہائی افسوسناک اور جھوٹ پر مبنی ہے، سیکیورٹی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو