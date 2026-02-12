ٹی 20 ورلڈکپ، پاکستان اور بھارت کا اہم میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ

کولمبو میں جمعے سے بارش کا سلسلہ شروع ہوگا جو بدھ تک جاری رہے گا، اتوار کو سارا دن گرج چمک کیساتھ بارش کا امکان ہے

ویب ڈیسک February 13, 2026
پاکستان اور بھارت کے درمیان کولمبو میں ہونے والے ٹی 20 ورلڈکپ کا ہائی وولٹیج ٹاکرے کا بارش سے متاثر ہونے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔

پاکستان اور بھارت کے درمیان 15 فروری کو کولمبو میں ٹی 20 ورلڈکپ کا اہم میچ کولمبو کے پریمی داسا اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور موسمیاتی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ میچ بارش کی نظر ہوجائے گا۔

کولمبو کے غیر متوقع برساتی موسم کی وجہ سے پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرا دیکھنے کے منتظر شائقین دعا کررہے ہیں کہ بارش نہ ہو۔

پاک بھارت میچ، آئی سی سی نے کشیدگی ختم کرنے کیلیے 5 ممالک کے کرکٹ سربراہان کو مدعو کرلیا

گوگل ویدر کے مطابق کولمبو میں جمعے سے بارش کا سلسلہ شروع ہوگا جو بدھ تک جاری رہے گا اور 15 فروری یعنی اتوار کے روز گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان کا وارم اپ میچ بھی بارش کی نظر ہوگیا تھا اور اگر اتوار کو بارش ہوئی تو پاکستان کو سپر ایٹ مرحلے تک رسائی میں مشکلات پیش آسکتی ہیں۔
