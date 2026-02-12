پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رہنما شوکت یوسفزئی نے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رپورٹ رپورٹ نہ کھیلا جائے اور بانی پی ٹی آئی سے ذاتی معالج و فیملی کو ملنے کی اجازت دے۔
رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسفزئی نے پروگرام سینٹر اسٹیج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت فوری طور پر ذاتی معالج اور فیملی کو ملنے کی اجازت دے، اگر اجازت نہ دی تو حالات خراب ہو جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق رپورٹ سامنے آنے کے بعد لوگوں میں کافی غصہ پایا جا رہا ہے، حکومت پہلا کام کرے کہ ملاقات پر پابندی ختم کرے۔
ان کا کہنا تھا کہ بانی کے پیچھے پوری قوم کھڑی اور دیکھ رہی ہے، یہی صورتحال رہی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ رپورٹ رپورٹ نہ کھیلا جائے کیونکہ یہ بانی کی صحت کا معاملہ ہے۔ حکومت کو خبردار کرتے ہوئے شوکت یوسفزئی نے کہا کہ اس بار احتجاج شروع ہوا تو ختم نہیں ہو گا، اب احتجاج شروع ہوا تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔
انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ لوگ ان کے گھروں کا رخ کر سکتے ہیں، اس وقت لیڈرشپ پر بہت زیادہ پریشر ہے، ہم ورکرز کو کنٹرول نہیں کرسکتے، ان میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے، اس وقت ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنے حلقوں کا دورہ نہیں کرسکتے۔
رہنما تحریک انصاف نے واضح کیا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ذاتی معالجین کو بانی تک رسائی دیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حیرت ہے کہ حکومت ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہی ہے۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ قانون کے مطابق کس قیدی سے ملاقات کو روکا جا سکتا ہے؟ احتجاج کو آپ کب تک روکیں گے؟۔
رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسفزئی نے کہا کہ جیل میں سہولیات سے متعلق حکومت والے جھوٹ بولتے رہے،بانی کو جیل میں جو ٹی وی دیا وہ چلتا نہیں، کتابیں دی نہیں جاتیں، قیدیوں کے حقوق تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔۔ اس میں جو بھی ملوث ہو اس کیخلاف کارروائی ہونی چاہیے، بانی بہت بہادری سے جیل کاٹ رہے ہیں۔