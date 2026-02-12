بانی کی صحت پر حکومت رپورٹ رپورٹ نہ کھیلے، اب لوگ ان کے گھروں تک جاسکتے ہیں، شوکت یوسفزئی

حکومت ذاتی معالج کو رسائی اور اہل خانہ سے ملاقاتیں بحال کرے، اگر یہی صورت حال رہی تو معاملات خراب ہوں گے، گفتگو

ویب ڈیسک February 12, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل

پاکستان تحریک انصاف کے رہنما  رہنما شوکت یوسفزئی نے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رپورٹ رپورٹ نہ کھیلا جائے اور بانی پی ٹی آئی سے ذاتی معالج و فیملی کو ملنے کی اجازت دے۔ 

رہنما پی ٹی آئی  شوکت یوسفزئی نے پروگرام سینٹر اسٹیج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ  حکومت  فوری طور پر ذاتی معالج اور  فیملی کو ملنے کی اجازت دے، اگر اجازت نہ دی تو حالات خراب ہو جائیں گے۔

انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق رپورٹ سامنے آنے کے بعد لوگوں میں کافی غصہ پایا جا رہا ہے، حکومت پہلا کام کرے  کہ ملاقات پر پابندی ختم کرے۔

ان کا کہنا تھا کہ بانی کے پیچھے پوری قوم کھڑی اور دیکھ رہی ہے، یہی صورتحال رہی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ  رپورٹ  رپورٹ نہ کھیلا جائے کیونکہ یہ  بانی کی صحت کا معاملہ ہے۔ حکومت کو  خبردار کرتے ہوئے شوکت یوسفزئی نے کہا کہ اس بار احتجاج شروع ہوا تو ختم نہیں ہو گا، اب احتجاج شروع ہوا تو معاملات  خراب ہو سکتے ہیں۔

انہوں نے یہ  خدشہ بھی  ظاہر کیا کہ لوگ ان کے گھروں کا رخ کر سکتے ہیں، اس وقت  لیڈرشپ  پر بہت زیادہ پریشر ہے، ہم  ورکرز کو کنٹرول نہیں کرسکتے، ان میں بہت  غم و غصہ پایا جاتا ہے، اس وقت ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنے حلقوں کا  دورہ نہیں کرسکتے۔

رہنما تحریک انصاف نے واضح کیا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ذاتی معالجین کو بانی تک رسائی دیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حیرت ہے کہ حکومت ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہی ہے۔

انہوں نے سوال اٹھایا کہ  قانون کے مطابق کس قیدی سے ملاقات کو روکا جا سکتا ہے؟  احتجاج کو آپ کب تک روکیں گے؟۔

رہنما پی ٹی آئی  شوکت یوسفزئی نے کہا کہ جیل میں سہولیات سے متعلق  حکومت والے جھوٹ بولتے رہے،بانی کو  جیل میں جو ٹی وی دیا وہ چلتا نہیں، کتابیں دی نہیں جاتیں، قیدیوں کے حقوق تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔۔   اس میں  جو بھی ملوث ہو  اس کیخلاف کارروائی ہونی چاہیے، بانی  بہت بہادری سے جیل کاٹ  رہے ہیں۔  
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ادت نارائن کی پہلی بیوی عدالت پہنچ گئیں؛ سنگین الزامات عائد

ادت نارائن کی پہلی بیوی عدالت پہنچ گئیں؛ سنگین الزامات عائد

Feb 13, 2026 12:27 AM |
عمران خان کی آنکھ خراب ہونے کا سن کر مشی خان رو پڑیں، ویڈیو وائرل

عمران خان کی آنکھ خراب ہونے کا سن کر مشی خان رو پڑیں، ویڈیو وائرل

 Feb 12, 2026 09:40 PM |
مرونل ٹھاکر 14 فروری کو رجنی کانت کے داماد سے شادی کررہی ہیں؟ اداکارہ کا ردعمل

مرونل ٹھاکر 14 فروری کو رجنی کانت کے داماد سے شادی کررہی ہیں؟ اداکارہ کا ردعمل

 Feb 12, 2026 08:49 PM |

متعلقہ

Express News

ایف آئی اے کا بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ہیڈ آفس پر چھاپہ، اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا

Express News

کراچی کی اہم شاہراہوں سے کچرا کنڈیاں ختم کرنے کا فیصلہ

Express News

کشمیری سمجھتے ہیں پاکستان اور کشمیر کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا، امیرمقام

Express News

عمران خان کے علاج اور ملاقات تک اپوزیشن کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کل سے دھرنا دینے کا فیصلہ

Express News

وزیراعلی پنجاب تک براہ راست تجاویز پہنچانے کیلئے ٹاک ٹو سی ایم پورٹل قائم

Express News

’کام کرتی ہوں نواز شریف کی طرح دعویٰ نہیں کرتی‘، مریم نواز کی زبان پھسل گئی، ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو