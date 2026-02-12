سانحہ فیصل چوک کی 9 ویں برسی پر پنجاب پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت

لاہور:
سانحہ فیصل چوک (چیئرنگ کراس) کے بہادر پولیس شہداء کی نویں برسی کے موقع پر پنجاب پولیس نے اپنے عظیم سپوتوں کو سلام پیش کیا اور ان کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
انسپکٹر جنرل پنجاب عبدالکریم نے اپنے پیغام میں کہا کہ ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہوئے فرض کی راہ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء پولیس ہمارا فخر ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یومِ شہداء چیئرنگ کراس پنجاب پولیس کے بہادر شہیدوں سے تجدیدِ عہد کا دن ہے اور ان کی قربانیاں ہمیشہ دلوں میں تازہ رہیں گی۔
آئی جی پنجاب کے مطابق 2017ء میں آج ہی کے دن لاہور کے فیصل چوک مال روڈ پر دہشتگرد حملے میں پولیس افسران اور جوانوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔
اس سانحے میں ڈی آئی جی سید احمد مبین، ایس ایس پی زاہد محمود گوندل سمیت سات پولیس افسران اور اہلکار شہید ہوئے۔
ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق شہداء میں اے ایس آئی محمد امین، ہیڈ کانسٹیبل عصمت اللہ، کانسٹیبل محمد اسلم، عرفان محمود اور ندیم تنویر بھی شامل تھے جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔
آئی جی پنجاب عبدالکریم نے کہا کہ پنجاب پولیس 1700 سے زائد شہداء کی امین ہے اور دہشتگردوں و جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بنی ہوئی ہے۔
انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ شہداء پولیس کے اہلخانہ کی ویلفیئر اور دیکھ بھال اولین ترجیح ہے اور انہیں کسی صورت تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔
تقریبات میں پولیس افسران اور جوانوں نے شہداء کی یادگار پر پھول رکھے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی، جبکہ اس عہد کا اعادہ کیا کہ امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدام جاری رکھا جائے گا۔