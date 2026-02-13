کراچی؛ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ، گھر میں فائرنگ سے خاتون سمیت 3افراد جاں بحق

کرائم سین یونٹ کو جائے وقوعہ پر طلب کر لیا گیا، واقعے کی تفتیش جاری ہے، پولیس حکام

ویب ڈیسک February 13, 2026
کراچی:

بلدیہ ٹاؤن کے علاقے مشرف کالونی میں گھر کے اندر فائرنگ سے خاتون سمیت تین افراد جاں بحق جبکہ ایک خاتون شدید زخمی ہوگئی۔

ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق اور زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے تاہم مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔

جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 60 سالہ عابد علی، 50 سال مریم، اور 20 سالہ زوہیب کے ناموں سے ہوئی جبکہ زخمی خاتون کی شناخت 35 سالہ فاطمہ کے نام سے کی گئی۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کرائم سین یونٹ کو جائے وقوعہ پر طلب کر لیا گیا اور واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
