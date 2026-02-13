اے آئی چند ماہ میں وائٹ کالر ملازمین کی جگہ لے لے گا، مائیکروسافٹ

حال ہی میں مائیکروسافٹ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں اے آئی وائٹ کالر ملازمین کی جگہ لےسکتا ہے۔
تفصیلات کے مطابق مصطفیٰ سلیمان جو اس وقت مائیکروسافٹ کے اے آئی ڈویژن کے سی ای او ہیں نے کہا نے حالیہ ایک انٹرویو میں کہا کہ اگلے 12 سے 18 مہینوں میں اے آئی خاص طور پر وائٹ کالر ملازمین کی جگہ لے سکتی ہے۔
"وائٹ کالر" ملازمین میں عام طور پر دفتری عملہ، اکاؤنٹنٹس، کسٹمر سروس نمائندگان، قانونی اسسٹنٹس، تجزیہ کار اور آئی ٹی سپورٹ اسٹاف شامل ہوتا ہے۔
مصطفیٰ سلیمان کے مطابق اے آئی تیزی سے ایسی صلاحیتیں حاصل کر رہا ہے جو رپورٹ لکھنے، ڈیٹا تجزیہ کرنے، ای میل ڈرافٹ کرنے، کوڈ لکھنے اور تحقیق کرنے جیسے کام خودکار بنا سکتا ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کمپنیاں اخراجات کم کرنے کے لیے اے آئی ٹولز کو اپنائیں گی۔ کچھ شعبوں میں ملازمتوں کی نوعیت بدل جائے گی، جبکہ کچھ کردار مکمل طور پر ختم بھی ہو سکتے ہیں
مصطفیٰ سلیمان کا بیان ایک انتباہ بھی ہے اور ایک پیش گوئی بھی۔ ممکن ہے مکمل ملازمتیں ختم نہ ہوں، لیکن ان کی نوعیت ضرور بدل جائے گی۔